3Corações anunciou novas OPORTUNIDADES de emprego pelo país

O Grupo 3Corações, líder nacional no segmento de café moído e torrado, valoriza as origens para ir ainda mais longe. Nesta data, a companhia anunciou cargos em diferentes regiões do país. Confira, a seguir.

3Corações abre vagas de emprego pelo país

O Grupo 3Corações, grande referência na produção de café e cappuccino, nasceu em 1959 no interior do Rio Grande do Norte. A empresa cresceu com a força de vontade da equipe, a qual sempre valorizou as origens e quer ir cada vez mais longe.

Para continuar proporcionando experiências prazerosas para os brasileiros, a rede precisa de profissionais responsáveis. Nesta data, novas vagas de emprego foram divulgadas. Confira, a seguir todas elas e saiba como se inscrever:

Advogado Societário – Eusébio / CE;

Analista de Crédito e Cobrança – Eusébio / CE;

Assistente de Controle de Qualidade – Eusébio / CE;

Auxiliar de Expedição – Gravataí / RS;

Auxiliar de Produção – Santa Luzia / MG;

Auxiliar de Serviços Gerais (Vaga Exclusiva PCD) – Governador Celso Ramos / SC;

Consultor (a) de Vendas – São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará;

Estágio – Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará;

Líder de Logística – Vespasiano e Ipatinga / MG;

Promotor (a) de Vendas – Rio Grande do Sul e Santa Catarina;

Vendedor (a) Reserva – Jequié / BA, Passo Fundo / RS e Benevides / PA.

Como se candidatar

A 3Corações, grande referência no segmento de café moído e torrado, abriu vagas de emprego em diferentes regiões do Brasil. Atualmente, embora seja líder no segmento, a companhia quer crescer ainda mais. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre os cargos disponíveis.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.