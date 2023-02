3Corações é uma empresa formada de pessoas apaixonadas. A companhia cresceu pela força do seu trabalho e valoriza suas origens para continuar se expandindo. Neste momento, a empresa anunciou novas vagas de trabalho abertas em algumas regiões do Brasil. Confira, a seguir.

3Corações tem novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A companhia iniciou suas atividades em 1959 e atualmente emprega cerca de 8 mil trabalhadores, todos empenhados em construir um país e um mundo melhor e focados em entregar os melhores resultados. A 3Corações busca trabalhar de forma inovadora e empreendedora e é isso que a torna líder nacional na produção de café.

Nesta data, a empresa está em busca de novos profissionais para se tornar um colaborador e complementar o sucesso da sua trajetória. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis e os locais de atuação.

Anls. Administrativo Pleno – Eusébio/CE;

Pintor – Eusébio/CE;

Trader Internacional – São Paulo;

Consultor de Food Solutions – Goiânia/GO;

Anls. de Recursos Humanos – Guarulhos/SP;

Estágio no setor de Tecnologia da Informação – Ceará;

Vendedor Reserva – Benevides/PA;

Coord. de Logística – São Luís/MA;

Assist. de Logística (Gestão de Frete) – Eusébio/CE;

Superv. de Armazém – Santa Luzia/MG;

Estágio no Setor de Assistência Técnica – Gravataí/RS;

Assist. de Promoções e Merchandising – Barbalha/CE;

Motorista Entregador (Microdistribuição) – São José de Ribamar/MA;

Op. de Empilhadeira – Ceará.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, basta realizar a sua inscrição através do link publicado no site 123 empregos.

