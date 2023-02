Colocar em prática atividades que combatem o estresse pode ser um caminho promissor para elevar a qualidade de vida. Afinal, uma coisa é fato: a correria do dia a dia, às vezes, “rouba” a nossa paz e faz com que o estresse acabe se instaurando em nós.

Por isso, pensar em formas de driblar as sensações negativas – sem negá-las, mas amenizando-as – pode ser um bom caminho.

Neste texto, descrevemos algumas atividades que podem ajudar nesse objetivo de se sentir mais tranquilo no dia a dia.

4 atividades que combatem o estresse

Se você procura por atividades que combatem o estresse e que sejam fáceis de implementar na rotina, temos uma boa notícia! Existem coisas simples que podem ser feitas com o propósito de aumentar o bem-estar e a qualidade de vida, relaxando a mente e o corpo. Veja o que pode ser feito:

1. Atividades artísticas

As atividades artísticas, como pintar, desenhar, fazer artesanato e decorar ambientes, podem ser bem-vindas quando pensamos em combater o estresse. Elas podem nos ajudar a expressar os nossos sentimentos e emoções, ao mesmo tempo em que distraem os pensamentos, pois podemos focar nos detalhes da nossa arte, ao invés de ficar apenas refletindo sobre os fatores que provocam estresse no dia a dia.

Obviamente, nem todas as pessoas gostam de “colocar a mão na massa”, por isso, cabe a você testar essa possibilidade.

2. Jardinagem e contato com a natureza

A jardinagem também é uma das atividades que combatem o estresse! Ela nos ajuda a desconectar a mente dos problemas à nossa volta, ao mesmo tempo em que proporciona um contato a mais com a natureza.

Esse contato ajuda a reduzir o estresse pois é uma forma de proporcionar mais relaxamento e bem-estar para o corpo e para mente. Afinal, quem nunca se sentiu bem ao ter a oportunidade de observar uma bela paisagem, não é mesmo?

Além disso, a interação com as plantinhas, com o passar do tempo, pode ser um verdadeiro hobby.

3. Dança e exercícios físicos

Dançar e movimentar o corpo, por meio de exercícios físicos divertidos, também são atividades que combatem o estresse. Isso porque a prática de atividades físicas proporcionam a liberação de hormônios que causam bem-estar e prazer. Logo, é uma forma de reduzir a carga de estresse e aumentar as sensações boas no organismo.

Outro ponto positivo das práticas nesse sentido é o gasto energético que nos ajuda a dormir melhor – e dormir bem também é importante para a saúde mental.

4. Escrever sobre como se sente ou ter um diário

Por fim, escrever sobre como você se sente, especialmente nos momentos de estresse, ou construir um diário para colocar em palavras os seus sentimentos e emoções diários, são medidas que ajudam a combater o estresse.

Isso porque torna-se possível compreender melhor o que se sente e porque se sente. Consequentemente, quando entendemos esses dois pontos, podemos encontrar caminhos para lidar com os “problemas”, equilibrando as emoções.

Faça o teste! 🙂