Muitas pessoas buscam formas de substituir o pão na dieta para dar uma diversificada no dia a dia. Não no sentido de focar apenas no emagrecimento, mas, sim, no sentido de criar preparos diferenciados, que possam ser saborosos e incrementem a ingestão de nutrientes diários.

Para ajudar nessa missão, trouxemos algumas dicas simples que podem ser colocadas em prática. Não deixe de conferir!

4 formas de substituir o pão na dieta

Embora as dicas abaixo não estejam focando nas calorias, mas, sim, apenas na diversificação de sabor, você pode conversar com o seu nutricionista sobre a possibilidade de implementar estes preparos na sua dieta, caso queira perder peso.

Assim, será possível mudar o sabor de algumas refeições sem comprometer os seus objetivos principais, não é mesmo? Vejamos algumas possibilidades:

1. Crepioca

A crepioca é super fácil de preparar e pode ser usada tanto em preparos doces, como salgados.

Basta misturar um pouquinho de tapioca com ovo e levar à frigideira, preparando como se fosse uma panqueca.

Para temperar, é possível usar sal, cebolinha, páprica, etc., ou então, canela, mel e outros ingredientes que deixem a mistura mais adocicada.

Depois de pronto é só escolher o seu recheio – aquele que seria usado no preparo do seu pão diário.

2. Tapioca

A tapioca também é uma das mais conhecidas formas de substituir o pão na dieta. Você pode prepará-la apenas sozinha, direto na frigideira, ou misturar temperos e especiarias na “massa”, para então deixá-la ainda mais saborosa.

O recheio também fica ao seu critério, pois é possível consumir opções doces e salgadas. Há muita versatilidade na hora de preparar uma boa tapioca.

3. Fatias de batata doce cozida

As fatias de batata doce cozida são outra alternativa saborosa e que pode ajudar a substituir o pão na dieta.

Você pode cortar fatias relativamente finas, deixando-as cozinhar até atingir uma consistência que seja do seu agrado.

Depois disso, é só tirá-la da água e levar para o seu prato. Você poderá formar uma espécie de “canapé” com a batata, apostando em recheios dos mais diversos tipos.

Desse modo, é possível manter o consumo de um bom carboidrato na refeição, que pode ajudá-lo, inclusive, a ter mais energia e mais saciedade. Vale a pena testar.

4. Folhas verdes escuras

Apesar de não ter a mesma consistência que um bom pão, as folhas verdes escuras, como é o caso da couve manteiga, podem servir de “base” para o recheio que seria usado no pão – em casos nos quais o preparo é salgado, claro.

Você pode enrolar a folha para formar uma espécie de panqueca verde, ou fechá-la ao meio, como faria com a sua fatia de pão.

É uma ótima opção para combinar com um bom omelete, ou com um recheio feito de atum e tomate.

Além de ser saboroso e prático de preparar, é super saudável e pode, inclusive, ser uma alternativa para o café da manhã, desde que você converse com o seu nutricionista sobre essa possibilidade.

Viu só como existem formas de substituir o pão na dieta? 🙂