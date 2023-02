4 maneiras de consertar o iPhone incapaz de se comunicar com o Apple Watch (2023)

Os Apple Watches são dispositivos lindos que podem adicionar um brilho de luxo ao seu pulso e ao seu ecossistema Apple. Quando você compra seu novo Apple Watch e o emparelha com seu iPhone, nada pode parecer tão maravilhoso. Mas, de repente, ao tentar desbloquear o iPhone, você vê que o Apple Watch não consegue se comunicar com o iPhone.

Recentemente, ao tentar desbloquear seus iPhones, os usuários da Apple enfrentaram um problema em que o Apple Watch não conseguia se comunicar com seus iPhones. Mas por que isso está acontecendo? Isso pode ser extremamente perturbador quando você compra um novo Apple Watch apenas para ver que ele não consegue se comunicar com o seu iPhone. Mas não se preocupe; este guia o ajudará a corrigir esse problema.

Por que meu iPhone diz que não é possível se comunicar com o Apple Watch?

Acontece que a incapacidade de se comunicar com o erro do Apple Watch aparece quando os usuários tentam desbloquear seus iPhones usando o Apple Watch. No entanto, esta é uma função pré-instalada sem a necessidade de muito trabalho. No entanto, sempre que o usuário tenta, esse erro aparece e o usuário não consegue desbloquear o iPhone.

Além disso, devido a esse problema, muitos usuários ficam preocupados e começam a pensar que há algo errado com seu novo Apple Watch. Pelo contrário, não há nada de errado com seu relógio ou iPhone. Na verdade, há um conflito simples entre o telefone e o relógio que pode ser facilmente resolvido seguindo este guia.

O que é o erro Incapaz de se comunicar com o Apple Watch?

Como já mencionado anteriormente, o erro incapaz de se comunicar com o Apple Watch está aparecendo ao tentar desbloquear o iPhone usando o Apple Watch. Por pior que pareça, até a Apple disse que os dispositivos iPhone 13 terão problemas para desbloquear seus dispositivos com o Apple Watch.

No entanto, isso pode ser corrigido no iPhone 13 se o usuário baixar as atualizações de software mais recentes e também atualizar seu relógio. Por outro lado, se você tiver um iPhone antigo sem Face ID, continuará vendo a incapacidade de se comunicar com o erro do Apple Watch até atualizar para um novo iPhone. Além disso, você precisa do Apple Watch série 3 ou superior.

Isso ocorre porque essas funcionalidades não são suportadas por dispositivos mais antigos. No entanto, se você não estiver usando o iPhone 13, iPhone 14 e ainda estiver vendo esse erro, continue lendo este guia para corrigir seu problema.

Consertar não é possível se comunicar com o Apple Watch no iPhone

Aqui listamos quatro maneiras de corrigir a incapacidade de se comunicar com o Apple Watch no iPhone. Sugerimos que você passe por todas as correções na série mencionadas e não pule nenhuma.

Correção 1: certifique-se de que todos os termos de conexão sejam cumpridos

Se você deseja corrigir a incapacidade de se comunicar com o erro do Apple Watch no seu iPhone, verifique primeiro se todas as condições foram atendidas. Estas condições são:

Você precisa ter ligado o WiFi. Mesmo que não haja WiFi, ele deve ser ativado e até mesmo o Bluetooth em ambos os dispositivos deve ser ativado. Ative a detecção de pulso no Apple Watch e a senha no iPhone. Você pode encontrar a detecção de pulso em Configurações > Senha > Detecção de Pulso. Você deve usar o Apple Watch e ele deve estar desbloqueado. Certifique-se de que seu iPhone esteja próximo para permitir a comunicação. Certifique-se de que o iPhone e o iWatch tenham o software mais recente instalado. Resumindo, verifique se ambos estão atualizados.

Se você já estiver cumprindo essas condições e ainda não conseguir se comunicar com o problema do Apple Watch, passe para a próxima correção.

Correção 2: alternar o modo AirPlane

Alterne o modo Avião no seu iPhone, limpe o cache da rede e libere o DNS. Às vezes, esse DNS corrompido pode causar problemas como a incapacidade de comunicar erros. Alternar o modo Avião é muito fácil.

Você só precisa abrir o Centro de Controle, ativar o modo Avião. Aguarde um minuto ou 2 e, em seguida, desligue-o novamente. Por conveniência, você também pode reiniciar o iPhone.

Correção 3: desemparelhar e emparelhar novamente

Desemparelhar e reparar o Apple Watch com o iPhone é, sem dúvida, o melhor método para corrigir o problema de não conseguir se comunicar com o Apple Watch no iPhone. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

No seu iPhone, abra o Assistir aplicativo. Vá para Meu relógio e depois toque em (eu) botão. Tocar Desemparelhar. Agora, no seu relógio, vá para Configurações. Toque em Em geral. Clique em Reiniciar. Clique em Apague todo o conteúdo e configurações. Reinicie o seu iPhone. Quando ambos os dispositivos estiverem ligados, Emparelhe-os. Nas suas IphoneVá para Configurações. Agora toque em ID facial e senha. Digite sua senha e ative Desbloquear com o Apple Watch.

É isso. Agora seu Apple Watch funcionará perfeitamente com seu iPhone sem mostrar que não é possível se comunicar com o Apple Watch.

Se nenhuma das opções acima o ajudou até agora, é possível que seu iPhone esteja executando um software desatualizado. Os iPhones são dispositivos fantásticos, mas até as atualizações têm seus problemas, como vimos no caso do papel de parede preto do iOS 16.

Como resultado, se você atualizou seu iPhone recentemente, precisa verificar se uma nova atualização está disponível e, em seguida, fazer o download e instalá-la.

Fora isso, se você não tiver nenhuma atualização disponível, mas ainda enfrentar o problema, sua melhor aposta é redefinir o iPhone de fábrica e ele voltará à sua condição ideal. Não vamos dizer para você redefinir seu iWatch novamente porque você já fez isso na correção 3.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode corrigir o erro incapaz de se comunicar no Apple Watch. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, comente abaixo e tentaremos ajudá-lo o mais rápido possível.

