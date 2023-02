49ers WR Brandon Aiyuk escolhe Chiefs para derrotar os ‘sortudos’ Eagles no Super Bowl

São Francisco 49ers receptor largo Brandon Aiyuk acredita que o Kansas City Chiefs vai “expor” um fraco Philadelphia Eagles defesa em Super Bowl LVII no domingo no State Farm Stadium.

Aiyuk, 24, disse que os Eagles tiveram “sorte” quando o quarterback Brock Purdy caiu com lesão no Campeonato NFC jogo, que terminou com uma derrota do Niners por 7-31.

Ele também disse que o jogo de passe KC será suficiente para derrotar Philly, de acordo com Grant Cohn de Esportes ilustrados.

“Eu não sei totalmente sobre essa defesa”, disse Aiyuk. “Eles falam sobre eles serem uma boa defesa – não tenho certeza. Acho que este jogo de passes em Kansas City vai expor o que pensávamos que iríamos expor antes de algumas circunstâncias infelizes. Eles tiveram muita sorte.”

Aiyuk teve apenas uma recepção de 10 jardas na derrota do NFC Championship para os Eagles. A defesa da Filadélfia registrou apenas três sacks e zero interceptações.

Ataque dos Chiefs vs. Defesa dos Eagles

Enquanto Aiyuk provavelmente está falando de um lugar de amargura, ele pode ter alguma razão.

Chiefs liderou a liga em pontuação e jardas de scrimmage, mas a defesa dos Eagles foi a quarta em menos pontos permitidos.

A defesa de Kansas City está no meio do pelotão, enquanto o Philaddelphia está em segundo lugar na pontuação atrás Patrick Mahomes e companhia.

No papel, os Eagles levam vantagem, mas Mahomes tem mais experiência do que Jalen dóientão é possível que Aiyuk esteja certo sobre a vitória dos Chiefs, embora possa ser por um motivo diferente do que ele tem em mente.