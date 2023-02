5 etapas para corrigir minha conta do Tinder em análise (2023)

Nos últimos anos, o Tinder ganhou imensa popularidade como um aplicativo de namoro. Milhões de pessoas que procuram amor ou amizade o usam por causa de sua interface fácil de usar e recurso de deslizar. É importante observar, no entanto, que o Tinder tem seu quinhão de problemas, incluindo análises de contas. É possível que você esteja se perguntando como consertar seu Conta do Tinder em análise mensagem de erro. Para que sua conta volte ao normal, leia este artigo para saber por que ela está em análise e o que você pode fazer.

Por que minha conta do Tinder está em análise?

Se você não seguir as regras do Tinder, sua conta será sinalizada para análise. Essas regras são para todos os usuários e não segui-las pode resultar na sinalização de sua conta. O Tinder pode revisar sua conta pelos seguintes motivos:

Conteúdo inapropriado: Como parte da aplicação de sua política contra conteúdo impróprio, o Tinder não tolera nenhum tipo de nudez, violência gráfica ou discurso de ódio. Spam: Você pode ter sua conta sinalizada se enviar mensagens indesejadas ou usar o aplicativo comercialmente. Perfis falsos: O Tinder proíbe os usuários de criar perfis falsos; se for descoberto que você fez isso, sua conta será suspensa. Invasão de conta: O Tinder pode revisar sua conta se detectar que ela foi invadida. Violação dos termos de serviço: Sua conta será sinalizada para revisão se você violar os termos de serviço do Tinder.

Agora que você sabe por que sua conta está em análise, vejamos como resolvê-la.

Como consertar minha conta do Tinder em revisão 2023

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a corrigir a mensagem de erro da conta do Tinder em análise:

Passo 1: Revise as Diretrizes

Se você tiver uma conta do Tinder em análise, a primeira etapa é garantir que você não esteja violando nenhuma das diretrizes. O site do Tinder fornece essas diretrizes, que abrangem tudo, desde fotos de perfil até mensagens. Depois de ler as diretrizes, faça as alterações necessárias em seu perfil para cumpri-las.

Etapa 2: envie uma solicitação de revisão

Você pode enviar uma solicitação de revisão ao Tinder se tiver certeza de que sua conta está em conformidade com as diretrizes. Para fazer isso:

Abra o aplicativo Tinder e toque no perfil ícone no canto superior esquerdo. Tocar “ Configurações ,” então “ Contate-nos .” A partir daí, selecione “Enviar uma Solicitar ” e forneça qualquer informação adicional que possa ser útil para resolver o problema. Lembre-se de que o Tinder recebe um grande volume de solicitações, portanto, pode levar algum tempo para obter uma resposta.

Etapa 3: seja paciente

Mesmo que ter sua conta em análise possa ser frustrante, é importante ser paciente e dar ao Tinder o tempo necessário para fazer seu trabalho por completo. É possível continuar usando o aplicativo enquanto sua conta está sendo revisada, mas alguns recursos podem ser limitados.

Etapa 4: entre em contato com o suporte do Tinder

Entre em contato com o suporte do Tinder se você não receber uma resposta depois de alguns dias sobre sua solicitação de revisão. Para fazer isso, você pode acessar a Central de Ajuda do Tinder ou contatá-los por meio de seus canais de mídia social. Se precisar de suporte, forneça o máximo de informações possível.

Etapa 5: criar uma nova conta

Se tudo mais falhar, talvez seja necessário criar uma nova conta se ela ainda estiver em revisão. Não é a solução mais desejável, pois você terá que começar de novo e criar um novo perfil. Se você não conseguir restaurar sua conta atual, pode ser sua única opção.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

Como um golpista do Tinder pode usar meu número?

É possível que os golpistas do Tinder façam várias coisas ruins com seu número de telefone, e a maioria delas não é boa.

Usando seu número de telefone, os golpistas podem contatá-lo e fingir ser outra pessoa, geralmente usando seu nome e endereço. É possível que as pessoas usem seu número de telefone para enviar mensagens de phishing, geralmente acompanhadas de links para sites falsos projetados para roubar suas informações pessoais. Você pode ser aproveitado por golpistas usando seu número de telefone como parte de um esquema de roubo de identidade. Ao usá-lo, eles podem obter acesso às suas contas online ou solicitar cartões de crédito ou empréstimos em seu nome. É possível que golpistas o chantageiem com seu número de telefone em alguns casos. Se você não pagar o resgate, eles podem divulgar fotos ou informações embaraçosas que obtiveram. É possível que golpistas vendam seu número de telefone para operadores de telemarketing ou outros golpistas, aumentando o número de chamadas e mensagens indesejadas que você recebe. Você pode ser enganado por alguém usando seu número de telefone. Se eles se passarem por você, eles podem entrar em contato com seus amigos ou familiares e pedir dinheiro ou informações privadas deles.

Se você deseja se proteger de golpistas, deve ter cuidado com quem fornece seu número de telefone.

O que significa o cheque azul no Tinder?

Usando o Tinder, o cheque azul é um crachá de verificação que prova que o perfil do usuário é autêntico. Com esse selo de verificação, os usuários terão um nível mais alto de confiança uns nos outros e reduzirão a probabilidade de encontrarem perfis falsos ou bots no aplicativo.

O Tinder exige que os usuários forneçam seu número de telefone ou informações da conta do Facebook para receber um cheque azul. Quando as informações do usuário são cruzadas com outras fontes, o Tinder verifica sua identidade.

No aplicativo, uma marca de seleção azul aparece ao lado do nome de um usuário verificado. Ter este crachá prova que o perfil pertence a um indivíduo genuíno que foi verificado independentemente. Além disso, facilita a identificação rápida de perfis verificados e a separação dos mesmos daqueles potencialmente falsos ou fraudulentos.

Obviamente, nem todo perfil do Tinder terá uma marca de seleção azul. Para verificar sua conta, os usuários podem escolher se desejam passar pelo processo. É possível, no entanto, aumentar sua credibilidade e confiabilidade no aplicativo depois de estabelecer um perfil verificado, o que provavelmente facilitará sua conexão com outros usuários em busca de conexões genuínas.

Resumir

Então isso é como corrigir a mensagem de erro Tinder Account Under Review. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

