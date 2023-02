5 maneiras de corrigir o controle do Xbox Series X que não está sincronizando ou conectando

O Xbox Series X é um dos consoles de videogame doméstico mais populares da Microsoft. Ele oferece taxas de quadros suaves de 120FPS e ótimos recursos visuais com HDR.

Mas, às vezes, muitos usuários enfrentam um problema de sincronização do controlador do Xbox Series X, o que é uma preocupação séria, pois não permite que eles joguem.

Se você também está entre esses usuários azarados, eu cuido de você. Aqui, compartilharei algumas das maneiras pelas quais você pode tentar se livrar desse problema facilmente.

Corrigir problemas de sincronização ou conexão do controle do Xbox Series X

Muitos motivos podem causar o problema de sincronização no seu controle do Xbox Series X, e será difícil identificar o que é certo para você. Então, as soluções também dependerão deles.

Compartilhei algumas maneiras de corrigir esse problema abaixo que você pode seguir uma a uma e garanto que certamente será útil.

1. Reinicie o console Xbox Series X

Uma simples reinicialização pode resolver pequenos problemas no console, incluindo os problemas de sincronização, pois remove todas as falhas que podem afetar a conectividade. Portanto, será melhor tentar reiniciar o console.

Você só precisa segurar o botão Xbox na parte inferior frontal do console por 10 segundos para desligá-lo. Então, novamente, pressione o botão Xbox para ligá-lo.

2. Verifique as baterias do controlador

Os controladores do Xbox funcionam com pilhas AA duplas; se não houver carga, ele não se conectará ao console.

Você pode ver a porcentagem da bateria no canto superior direito da tela inicial. Se você não conseguir ver o nível da bateria, tente trocar as baterias entre si. Ainda assim, se não funcionar, troque as baterias por uma mais nova. Você pode usar qualquer bateria reutilizável com ele.

3. Emparelhe novamente o controle do Xbox

Você deve emparelhar novamente o controle do Xbox com o console para corrigir o problema de não conexão do controle do Xbox Series X.

Você pode conferir as etapas abaixo para fazer isso:

Primeiro, desligue o controle segurando o logotipo do Xbox por 10 segundos.

Novamente, ligue-o pressionando o botão. Se o botão piscar lentamente, não está sincronizado.

Você verá um botão ao lado da porta USB em seu controlador; pressione e segure por algum tempo.

Então, você verá que o botão começa a piscar rapidamente, o que significa que seu controlador está pronto para emparelhar.

Agora, pressione e segure o botão de vinculação em seu console ao lado da porta USB.

Em seguida, segure seu controlador próximo ao console até que eles sejam sincronizados. Você deve saber que a luz ficará sólida depois disso.

Se este método sem fio para ressincronizar seu controle do Xbox com o console não funcionar, você pode fazer isso usando um USB.

Se você não sabe como fazer isso, siga estas etapas abaixo:

Primeiro, será melhor ligar e desligar o Xbox. Portanto, pressione e segure o botão liga / desliga para desligá-lo e desconecte-o da fonte de alimentação.

Agora, conecte seu controlador ao console com um USB.

Em seguida, ligue o console e ligue-o pressionando o Xbox.

Depois que ele estiver totalmente ligado, o controle estará conectado e você poderá remover o cabo USB, pois ele permanecerá sincronizado.

4. Desconecte outros dispositivos sem fio

Se você tiver outros dispositivos sem fio conectados ou permanecer ligado, o sinal pode interferir no Xbox e impedir que seu controle seja conectado.

Portanto, localize todos os dispositivos sem fio conectados e desconecte-os ou desligue-os completamente.

Em seguida, verifique se o seu controlador Xbox Series X está sincronizando ou não. Se estiver consertado, você está pronto para ir; caso contrário, siga outras correções.

Você deve entrar em contato com a Microsoft para reparo se ainda enfrentar o problema de sincronização do controlador do Xbox Series X. Mas antes de fazer isso, tente usar um controle diferente para verificar se há algum problema com o Xbox e também use seu controle com outros consoles para diagnosticar problemas com ele.

Se você não consegue conectar seu controlador, sua conexão sem fio deve ter alguns problemas sérios. Então, será melhor para você consertar seu controlador.

Estas são as etapas para fazer uma reclamação:

Primeiro, faça login na sua conta da Microsoft: https://account.microsoft.com/

Em seguida, clique no botão Registrar seu dispositivo no canto superior direito.

Ele solicitará que você selecione a região e o número de série do dispositivo. Você pode encontrar o número de série na parte de trás de seus consoles e na parte de trás de seu controlador dentro da caixa da bateria.

Por fim, concorde com os termos e clique em Confirmar.

Se o seu dispositivo estiver no período de garantia, você terá a opção de solicitar um reparo.

Conclusão

Estes foram alguns maneiras de corrigir o problema de sincronização ou conexão do controle do Xbox Series X. Esperançosamente, você o corrigiu facilmente. Ainda assim, se você encontrar algum problema, sinta-se à vontade para deixar os comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: