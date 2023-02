5 maneiras de corrigir o erro ADB_Vendor_Keys não definido (2023)

Os fãs ou desenvolvedores do Android geralmente preferem usar ADB e Fastboot (ferramentas de plataforma) para executar comandos específicos em seus dispositivos Android por meio de um computador. Isso exigirá que você permita manualmente a permissão de depuração USB no aparelho para ser detectado pelo computador sempre que conectado. Mas alguns usuários estão enfrentando o erro “ADB_Vendor_Keys” não definido ao tentar se conectar à depuração USB.

Você também é um deles que passou por esse erro específico como ADB_VENDOR_KEY de repente? Então não se preocupe porque é um problema comum entre os dispositivos Android e pode ser facilmente resolvido ajustando algumas soluções alternativas. As chances são altas de que o erro ADB Vendor Keys esteja aparecendo devido a vários motivos possíveis em seu dispositivo Android.

Como arquivos corrompidos ou ausentes, arquivos inacessíveis no dispositivo e muito mais. Portanto, você obterá um erro ADB_VENDOR_KEYS específico nas janelas do prompt de comando, terminal ou até mesmo na janela do Windows Powershell. Aqui neste guia completo, você fornecerá métodos para corrigir o erro ADB_VENDOR_KEYS não definido. Então, vamos começar.

O que são chaves de fornecedor ADB?

Se dermos uma olhada rápida no ADB Vendor Keys, ele basicamente gerencia uma conexão entre um computador e um dispositivo Android. Se, no caso, um servidor ADB estiver em execução no seu PC e você estiver tentando conectar seu telefone Android a ele por meio do modo de depuração USB, poderá encontrar esses erros devido ao acesso malsucedido.

Assim, sempre que você for solicitado a permitir o acesso de Depuração USB no fone conectado ao PC, ele solicitará a impressão da chave RSA do sistema para permitir o acesso ou até mesmo negá-lo. Depois de permitir o acesso em seu smartphone Android, ele pode ser acessado com ferramentas ADB e Fastboot (ferramentas de plataforma) do PC autorizado/confiável.

Isso expirará quando a sessão atual terminar e será permitido novamente no futuro. No entanto, você pode definir a opção ‘sempre permitir’ para automatizar o prompt para referência futura. Depois de ativar o acesso, as ferramentas ADB e Fastboot também salvarão o ADB_VENDOR_KEYS no PC específico.

Qual é o motivo do erro ADB_Vendor_Keys não definido?

Como agora você está ciente de alguns dos breves detalhes sobre as chaves do fornecedor ADB para um dispositivo Android, você pode estar ansioso para saber o que pode ser um motivo para enfrentar esse erro com frequência. Bem, vale a pena mencionar que existem alguns motivos possíveis ou medidas de segurança aplicáveis ​​que podem ser aplicadas.

Você poderá ignorar manualmente as ferramentas ADB e Fastboot nesse cenário para executar qualquer tarefa em seu aparelho por meio do computador. Essas medidas de segurança podem ajudar a manter seu dispositivo e os dados do usuário protegidos contra exploração. Se um desses aspectos não entrar no roleplay, você terá alguns problemas ao executar comandos ADB ou Fastboot com o dispositivo.

O erro ADB Vendor Keys é um dos principais e comuns problemas que você deve tentar corrigir manualmente seguindo este guia de solução de problemas. Se, no caso, o arquivo estiver ausente, corrompido ou inacessível de várias maneiras, você terá o erro ADB_VENDOR_KEYS na janela do prompt de comando, terminal ou janela do Windows PowerShell.

O arquivo de chaves do fornecedor deve ser gerado sempre que você conceder o modo de depuração USB por meio do prompt no aparelho. Infelizmente, o prompt às vezes não é acionado ou os arquivos principais ficam inacessíveis.

Como corrigir o erro $ADB_VENDOR_KEYS não está definido

Depois de elaborar vários aspectos e razões para o erro ADB Vendor Keys, você deve seguir todas as etapas corretamente. Então vamos começar.

Primeiro, você terá que usar os ADB Binaries oficiais do próprio Google.

Agora, certifique-se de baixar o Android SDK Platform Tools no seu PC.

Em seguida, extraia o Android SDK Platform Tools no PC.

Conecte seu dispositivo Android ao PC através de um cabo USB.

Certifique-se de que a depuração USB esteja ativada. Fazer isso: Abra o Configurações aplicativo em seu telefone. Vou ao Sobre telefone seção. Toque em Número da versão 7 vezes continuamente para obter uma mensagem bem-sucedida que diz ‘Agora você é um desenvolvedor’. Isso significa que você ativou o modo de desenvolvedor no seu dispositivo. Agora, volte para o Configurações menu novamente e toque em Opções de desenvolvedor . Tenha certeza de Ligar o Opções de desenvolvedor alternar na parte superior. Então Ligar o Depuração USB alternar. Se solicitado, selecione Permitir depuração USB e toque em OK .



Em seguida, navegue até o Pasta Android SDK Platform-Tools .

. Tipo CMD na barra de endereço do Windows Explorer e clique Digitar abrir Prompt de comando .

na barra de endereço do Windows Explorer e clique abrir . Em seguida, ele iniciará a janela do CMD. Se solicitado, clique em Sim para permitir acesso de administrador.

para permitir acesso de administrador. Finalmente, você pode tentar verificar se o erro específico ADB VENDOR KEYS Not Set está incomodando você ou não.

2. Erro de chaves do fornecedor ADB no sideload ADB

Se, no caso, você estiver recebendo o erro não autorizado do dispositivo com o dispositivo Android ao inicializar o aparelho no modo de recuperação, será necessário carregar o ADB para corrigir facilmente o erro ADB Vendor Keys Not Set. Para fazer isso, você precisará verificar a conectividade do dispositivo com o PC por meio de um cabo USB e tentar executar o comando abaixo.

adb devices

Depois de digitar este comando e pressionar Enter, você poderá ver um ID de dispositivo específico na tela do computador (na janela do prompt de comando) para garantir que seu dispositivo esteja conectado corretamente no modo adb fastboot. Agora, você está pronto para ir.

Caso contrário, desconecte o cabo USB do monofone e repita o processo. Às vezes, a conexão não reconhecida ou uma conexão frouxa com a porta também pode desencadear esses erros no modo ADB Fastboot.

3. Reinicie o servidor ADB

Outra coisa que você deve fazer é reiniciar o servidor ADB seguindo as etapas abaixo para atualizar os problemas de conectividade na maioria dos casos. Para fazer isso:

Vou ao Pasta ADB Fastboot Platform Tools no PC.

no PC. Agora, digite CMD na barra de endereços do Windows Explorer e pressione Digitar abrir Prompt de comando .

na barra de endereços do Windows Explorer e pressione abrir . Em seguida, você precisará permitir o acesso de administrador (se solicitado).

Depois que a janela do prompt de comando for iniciada, copie e cole o seguinte comando e pressione Digitar para executar matando o servidor adb.

adb kill-server

Em seguida, você terá que copiar e colar o seguinte comando e clicar Digitar para executar a reinicialização do servidor ADB manualmente.

adb start-server

Depois disso, você deve verificar o erro ADB VENDOR KEYS Not Set novamente.

4. Revogar a depuração USB

O erro das chaves do fornecedor também pode ser acionado devido ao problema de autorização de depuração USB entre o PC e o dispositivo Android. Portanto, ajudaria se você tentasse revogar o acesso de autorização e restabelecer as autorizações do zero para garantir que as chaves do fornecedor estejam funcionando bem. Fazer isso:

Navegue até o Configurações menu no seu dispositivo Android.

menu no seu dispositivo Android. Toque em Sobre telefone e toque em Número da versão 7 vezes.

e toque em 7 vezes. Isso permitirá que as Opções do desenvolvedor apareçam em seu aparelho.

Em seguida, volte para o Configurações menu novamente.

menu novamente. Toque em Sistema e toque em Opções de desenvolvedor para abri-lo.

e toque em para abri-lo. Em seguida, toque em Revogar autorizações de depuração USB e toque em OK para confirmá-lo.

e toque em para confirmá-lo. Feito isso, certifique-se de conectar seu dispositivo Android ao PC por meio de um cabo USB.

Agora, vá para a pasta ADB Fastboot Platform Tools no PC.

Tipo CMD na barra de endereço do Windows Explorer e clique Digitar para abrir um prompt de comando.

na barra de endereço do Windows Explorer e clique para abrir um prompt de comando. Em seguida, copie e cole o seguinte comando na janela do CMD e pressione Digitar para executá-lo.

adb devices

Por fim, você receberá um prompt de confirmação em seu aparelho Android e tocará em Permitir/Autorizar.

Você Terminou. Aproveitar! Agora você pode executar seus comandos específicos sem nenhum erro do fornecedor. Se você tiver alguma dúvida, deixe-nos saber nos comentários.

