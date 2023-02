5 maneiras de corrigir se seu IP foi temporariamente bloqueado (2023)

A mensagem de erro “Seu endereço IP foi temporariamente bloqueado” é um usuário comumente encontrado. Existem muitos motivos pelos quais esse erro pode ocorrer, incluindo uso excessivo de recursos, atividades suspeitas e até mesmo um erro. Você pode achar frustrante e difícil acessar a Internet se o seu endereço IP estiver temporariamente bloqueado por qualquer motivo. Você pode, no entanto, resolver esse problema seguindo algumas etapas.

O que causa um bloqueio de IP?

Seu IP foi temporariamente bloqueado quando um servidor o considerou uma ameaça potencial à sua rede. Existem várias razões pelas quais isso pode acontecer, incluindo:

Uso excessivo de recursos: Para proteger outros usuários, o servidor pode bloquear temporariamente seu endereço IP se você usar uma quantidade excessiva de largura de banda ou poder de processamento. Atividade suspeita: Os servidores podem bloquear temporariamente seu endereço IP se detectarem atividade incomum em seu endereço IP. O comportamento malicioso pode incluir tentativas de hacking, spam ou outras atividades. Configuração incorreta: É possível experimentar um bloqueio de IP devido a um erro na configuração. O servidor pode ter bloqueado temporariamente seu endereço IP enquanto atualiza seus registros, por exemplo, se você mudou seu endereço IP recentemente.

Pode ser frustrante experimentar um bloqueio temporário de IP, independentemente de sua causa. É possível, no entanto, resolver esse problema e recuperar o acesso à Internet com algumas etapas simples.

Solucionar problemas corrigir seu IP foi temporariamente bloqueado

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver se seu IP foi temporariamente bloqueado. Portanto, se você deseja corrigi-lo, tente estas correções:

Aguarde o bloqueio expirar

Para superar a mensagem de erro “Seu IP foi temporariamente bloqueado”, é mais fácil e direto aguardar a expiração do bloqueio. Dependendo do servidor que está bloqueando seu endereço IP e o motivo do bloqueio, a duração pode variar. Existe a possibilidade de o bloqueio durar vários dias ou até várias horas.

Mesmo que seja frustrante esperar, é mais adequado deixar o bloqueio expirar naturalmente. Você pode ter que estender a duração do bloqueio ou fazer alterações na configuração de sua rede para contornar o bloqueio.

Enquanto isso, pode ser útil revisar sua atividade recente na Internet enquanto o bloqueio está pendente de expiração. Ao fazer isso, você poderá determinar o que pode ter acionado o bloqueio. Além disso, pode haver configurações de rede mal definidas, uso excessivo de recursos ou atividade suspeita. Você pode evitar bloqueios futuros identificando a causa deles.

Você pode entrar em contato com seu provedor de serviços de Internet (ISP) se o bloqueio não expirar conforme o esperado ou se você não tiver certeza de quanto tempo o bloqueio permanecerá em vigor. Além de fornecer mais informações sobre o bloqueio, eles podem ajudá-lo a resolver o problema.

É uma boa ideia entrar em contato com seu provedor de Internet (ISP) se tiver dificuldade para acessar a Internet após a expiração de um bloqueio temporário de IP. Independentemente de como sua conexão é afetada, seu provedor de serviços de Internet (ISP) poderá fornecer informações sobre o bloqueio.

Certifique-se de que a data e a hora em que ocorreu o bloqueio estejam disponíveis quando você entrar em contato com seu ISP. Você também deve estar preparado para fornecer a mensagem de erro que recebeu e qualquer outra informação relevante. É possível que seu ISP solicite seu endereço IP, que você pode localizar pesquisando na Web por “qual é o meu endereço IP?”

Seu ISP provavelmente poderá resolver o problema rapidamente e restaurar seu acesso à Internet. Talvez eles possam oferecer mais informações sobre a causa do bloqueio e sugerir maneiras de evitar uma recorrência.

Seu ISP pode encaminhá-lo a uma equipe de suporte técnico para obter assistência mais detalhada se não conseguir resolver o problema. Se você não conseguir acessar a Internet, eles poderão sugerir soluções alternativas, como o uso de uma rede privada virtual (VPN) ou um servidor proxy.

Use um endereço IP diferente

Para superar sua mensagem de erro de IP temporariamente bloqueado, você pode usar um endereço IP diferente. Apesar disso, é imprescindível entender que alterar endereços IP nem sempre é a escolha mais adequada. Existe até a possibilidade de estender a duração de um bloqueio em alguns casos.

Se você quiser alterar seu endereço IP, reinicie o roteador. Você pode contornar o bloqueio solicitando um novo endereço IP do seu provedor de serviços de Internet (ISP). No entanto, esse método nem sempre funciona e, às vezes, o mesmo endereço IP pode ser atribuído novamente.

O uso de uma rede privada virtual (VPN) ou servidor proxy também pode alterar seu endereço IP. Por meio de uma VPN, seu tráfego de internet é criptografado e roteado por meio de um servidor remoto, fornecendo um endereço IP sincronizado com você. Além de fornecer um endereço IP diferente, um servidor proxy não criptografa seu tráfego.

É fundamental ter em mente que o uso de uma VPN ou servidor proxy pode ter outras consequências, como baixa velocidade da Internet e riscos de segurança. Além disso, alguns sites e serviços online podem bloquear VPNs ou servidores proxy, tornando-os soluções não confiáveis ​​para bloqueios temporários de IP.

Verifique sua configuração de rede

Inicialmente, você precisará verificar sua configuração de rede para resolver um bloqueio temporário de IP. Bloqueios de IP temporários podem ocorrer quando as configurações de rede estão incorretas ou o dispositivo está mal configurado. Você pode verificar sua configuração de rede seguindo estas etapas:

Verifique se há erros nas configurações do modem e do roteador e certifique-se de que estejam configurados corretamente. Se necessário, atualize o firmware, redefina os dispositivos para suas configurações padrão ou reinicie-os. Veja se você pode resolver o problema desativando todos os servidores proxy ou VPNs que estiver usando. Alguns sites e serviços online restringem VPNs e servidores proxy, resultando em bloqueios temporários de IP. Você pode desativar temporariamente um firewall para ver se ele está causando o problema. O tráfego de entrada pode ser bloqueado por alguns firewalls, o que resulta em um bloqueio temporário de IP. Por meio do NAT, vários dispositivos podem compartilhar o mesmo endereço IP em uma única rede. Sua conexão com a Internet pode ter problemas se o NAT não estiver configurado corretamente. O malware pode interferir na sua conexão com a Internet, inclusive causando bloqueios temporários de IP. Para garantir que seu dispositivo não esteja infectado, instale um software antivírus ou verifique se há malware.

Usando sua configuração de rede, você pode identificar e corrigir quaisquer problemas que estejam causando o bloqueio temporário de IP. Pode ser benéfico procurar assistência profissional se você não tiver certeza de como verificar a configuração de sua rede ou tiver dificuldade para resolver o problema.

Limpe seu computador

Você deve limpar o computador antes de resolver seu problema de IP temporariamente bloqueado, pois malware, adware e outros softwares indesejados podem estar causando o problema. Para limpar seu computador, siga estas etapas:

Use um software antivírus para garantir que seu computador esteja livre de malware e outros programas indesejados. É aconselhável atualizar seu software antivírus antes de executar uma verificação. Use software ou ferramentas dedicados para remover adware, barras de ferramentas e outras formas de software indesejado. Além do AdwCleaner e do Malwarebytes, existem outras ferramentas que você pode usar para proteger seu computador. Livre-se de quaisquer extensões ou complementos que possam estar causando problemas limpando o cache, os cookies e o histórico do seu navegador. Você também pode fazer isso se precisar definir seu navegador da Web de volta às configurações padrão. Para manter seu computador funcionando sem problemas, desative todos os programas de execução automática que iniciam automaticamente. É fundamental manter seu sistema operacional e software atualizados, pois softwares desatualizados podem deixá-lo vulnerável a ameaças de segurança.

Sua conexão com a Internet pode ser afetada por malware, adware e outras formas de software indesejado, incluindo bloqueios temporários de IP, a menos que você limpe seu computador.

Conclusão

A limpeza do seu computador é essencial para resolver um bloqueio temporário de IP. Para evitar bloqueios temporários de IP e garantir uma conexão de internet estável, você deve remover o software indesejado e manter seu computador atualizado.

Sempre que você não tiver certeza de como limpar seu computador ou achar difícil resolver o problema, considere procurar ajuda profissional. Então, é assim que você pode consertar seu IP temporariamente bloqueado. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se precisar de mais informações, comente abaixo e nos avise.

