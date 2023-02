5 melhores provedores de serviços VoIP para chamadas internacionais de baixo custo em 2023

Voice over Internet Protocol (VoIP) é uma tecnologia que permite que conversas de voz sejam enviadas pela internet. Ele ganhou popularidade entre organizações e pessoas que buscam uma alternativa flexível e econômica aos serviços telefônicos legados.

Introdução ao VoIP

O VoIP oferece excelentes benefícios, incluindo preços mais baratos, melhor resiliência e a opção de adicionar outras funções. O VoIP pode oferecer a uma variedade de empresas eficiência em chamadas de longa distância e a opção de aumentar e adicionar linhas telefônicas conforme necessário. O VoIP pode fornecer uma alternativa econômica ao serviço telefônico legado para empreendedores, com a conveniência adicional de atender o telefone de qualquer dispositivo conectado à Internet.

Os melhores provedores de serviços VoIP

Existem muitos deles que você pode encontrar no mercado hoje em dia, cada um com diferentes ofertas e planos de preços. Vamos dar uma olhada em alguns deles abaixo.

Telnum

Telnum é um provedor de serviços VoIP baseado em nuvem oferecendo vários recursos para comércios e indivíduos. Alguns deles fornecidos pela Telnum incluem números locais, encaminhamento de chamadas, correio de voz, bloqueio de chamadas e a capacidade de configurar ramais virtuais.

Um dos principais benefícios do Telnum são seus planos de preços escaláveis, que permitem às empresas escolher o plano que melhor se adapta às suas necessidades. A Telnum também oferece uma avaliação gratuita, permitindo que clientes em potencial experimentem o serviço antes de se comprometerem com um plano.

RingCentral

O RingCentral fornece uma variedade de recursos corporativos e a oportunidade de configurar extensões virtuais. A conectividade do RingCentral com os principais aplicativos de produtividade é uma de suas principais vantagens.

O RingCentral oferece vários planos de preços, incluindo um plano gratuito para indivíduos e pequenas equipes. Ele também oferece um teste gratuito, permitindo que os consumidores em potencial experimentem antes de se comprometer com um plano.

8×8

8×8 é um provedor de serviços VoIP baseado em nuvem que oferece diferentes opções capazes para seus consumidores. Isso inclui a seleção para configurar ramais virtuais, encaminhamento de chamadas e correio de voz. A integração com plataformas de CRM proeminentes, como Salesforce e Zendesk, é uma das principais vantagens oferecidas pelo 8×8.

O 8×8 oferece vários planos de preços, incluindo um plano gratuito para indivíduos e pequenas equipes. A empresa também oferece uma avaliação gratuita, permitindo que clientes em potencial experimentem o serviço antes de se comprometerem com um plano.

Vonage

Vonage tem a capacidade de configurar extensões virtuais. Um dos principais benefícios do Vonage é sua consolidação com ferramentas populares de produtividade como Slack e Trello.

A Vonage oferece vários planos de preços, que incluem um plano gratuito para indivíduos e pequenas equipes. A empresa também oferece uma avaliação gratuita, permitindo que clientes em potencial experimentem o serviço antes de se comprometerem com um plano.

Fatores que você deve levar em consideração ao escolher o caminho certo

Fazer uma chamada internacional usando um serviço VoIP é uma maneira econômica e conveniente de se comunicar com amigos, familiares ou colegas no exterior. Vejamos as etapas envolvidas em fazer uma chamada internacional usando um serviço VoIP.

Passo 1: O processo de seleção

O primeiro passo para usar um serviço VoIP é encontrar um

provedor que oferece os recursos e a cobertura necessários. Algum serviço VoIP

provedores especializados em chamadas internacionais, enquanto outros podem oferecer cobertura mais limitada. É essencial fazer sua pesquisa e escolher um provedor que atenda às suas necessidades.

Passo 2: Inscreva-se para uma conta

Depois de escolher o caminho certo para o seu comércio, o próximo passo é se inscrever em um

conta. Geralmente envolve a criação de um nome de usuário e senha e o fornecimento de algumas informações pessoais. Alguns podem exigir um método de pagamento, como cartão de crédito, para configurar uma conta.

Passo 3: Baixe e instale o software necessário

A maioria deles requer um software especializado, como um aplicativo ou programa, para fazer e receber ligações. Depois de configurar uma conta, pode ser necessário baixar e instalar este software em seu dispositivo.

Etapa 4: comprar crédito ou um plano de chamadas

A maioria das empresas de VoIP exige a compra de crédito ou um plano de chamadas para fazer chamadas. Isso pode ser feito através do site ou aplicativo do provedor. Normalmente, pode ser pago com cartão de crédito ou outro método de pagamento. É essencial revisar cuidadosamente os termos de qualquer plano de chamada ou compra de crédito para garantir que você obtenha o melhor valor pelo seu dinheiro.

Passo 5: Disque o número internacional

Depois de configurar uma conta, baixar o software necessário e adquirir crédito ou um plano de chamadas, você estará pronto para fazer sua chamada internacional. Para fazer isso, abra o software VoIP e disque o número internacional como faria com um telefone tradicional. O software cuidará do resto, conectando você ao número desejado via internet.

Etapa 6: considere complementos

Muitos oferecem recursos de valor agregado para aprimorar sua experiência de chamada internacional. Por exemplo, alguns provedores oferecem encaminhamento de chamadas, correio de voz e a capacidade de configurar ramais virtuais. Isso pode ser útil para ligações de negócios ou para manter contato com amigos e familiares no exterior.

Abaixo está uma lista dos benefícios que uma PME pode obter ao usar um sistema de telefonia VoIP

1. Economia de custos: os sistemas de telefonia VoIP podem reduzir significativamente as contas telefônicas mensais das empresas, pois as chamadas são feitas pela Internet e não pelas linhas telefônicas tradicionais.

2. Escalabilidade: Os sistemas VoIP podem ser facilmente ampliados ou reduzidos para atender às necessidades de mudança de uma empresa. É benéfico para as empresas que experimentam um volume flutuante de chamadas.

3. Mobilidade: o VoIP permite que os funcionários façam e recebam chamadas de qualquer lugar com conexão à Internet, aumentando a flexibilidade e a produtividade de uma força de trabalho remota.

4. Recursos avançados: Os sistemas VoIP geralmente possuem vários recursos avançados, como encaminhamento de chamadas, chamada em espera, correio de voz e chamadas em conferência. Esses recursos podem melhorar a comunicação e a colaboração dentro de uma empresa.

5. Integração: Os sistemas VoIP podem ser facilmente integrados com outras ferramentas e software de negócios, como sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e plataformas de gerenciamento de projetos.

6. Confiabilidade: Os sistemas VoIP modernos são confiáveis ​​e têm alto tempo de atividade, tornando-os uma escolha confiável para empresas que dependem de comunicação por telefone.

7. Configuração fácil: Os sistemas VoIP são fáceis de configurar e não precisam de hardware ou fiação especial, tornando-os uma escolha conveniente para empresas de todos os tamanhos.

8. Personalização: Os sistemas VoIP podem ser personalizados para atender às necessidades e preferências específicas de uma empresa, permitindo uma solução de comunicação sob medida.

9. Recuperação de desastres: Os sistemas VoIP permitem fácil recuperação de desastres, pois as chamadas podem ser roteadas para outros locais ou dispositivos durante uma interrupção ou desastre.

10. Benefícios ambientais: Os sistemas VoIP podem ajudar a reduzir a pegada de carbono de uma empresa, pois não exigem a infraestrutura e os recursos necessários para os sistemas telefônicos tradicionais.

11. Experiência de CX aprimorada: Os sistemas VoIP podem aprimorar a experiência do consumidor, fornecendo recursos avançados de tratamento de chamadas, como roteamento de chamadas, para o agente ou departamento mais apropriado.

12. Maior produtividade: Os sistemas VoIP podem aumentar a produtividade de uma empresa, permitindo que os funcionários se comuniquem de forma mais eficiente e eficaz.

13. Fácil gerenciamento: Os sistemas VoIP são fáceis de gerenciar, com recursos como controle centralizado e atualizações fáceis.

14. Melhor comunicação: Os sistemas VoIP podem melhorar a comunicação dentro de uma empresa, fornecendo várias ferramentas e recursos, como mensagens instantâneas, indicadores de presença e conferência de áudio e vídeo.

15. Tratamento avançado de chamadas: Os sistemas VoIP geralmente vêm com esses recursos, como roteamento de chamadas, encaminhamento de chamadas e correio de voz, que podem melhorar a eficiência e a eficácia da comunicação telefônica de uma empresa.

16. Flexibilidade: Os sistemas VoIP oferecem liberdade de flexibilidade em relação a onde e como a equipe se comunica, o que pode ser particularmente útil para empresas com uma força de trabalho distribuída.

17. Consolidação: Os sistemas VoIP podem ajudar as empresas a consolidar seus sistemas de comunicação, reduzindo a complexidade e o custo de manutenção de vários sistemas.

18. Saudações personalizadas: os sistemas VoIP permitem saudações e mensagens personalizadas, o que pode ajudar a melhorar a experiência do cliente e a imagem da marca de uma empresa.

19. Atualizações fáceis: Os sistemas VoIP são fáceis de atualizar e expandir, permitindo que as empresas aproveitem os novos recursos e capacidades à medida que se tornam acessíveis.

Porquê escolher a Telnum?

Em conclusão, os sistemas de telefonia VoIP oferecem uma gama de benefícios para empresas de todos os tamanhos. Eles podem ajudar a reduzir custos e aumentar a produtividade. Suponha que você esteja pensando em mudar para um sistema VoIP. Nesse caso, o Telnum é a melhor escolha para um provedor de serviços confiável e rico em recursos. Com mais de dez anos de experiência na indústria, a Telnum tem um histórico comprovado de fornecimento de soluções VoIP de alta qualidade para empresas em vários setores.

Sua equipe de profissionais de suporte dedicados está disponível 24 horas por dia para ajudar com qualquer problema ou dúvida que você possa ter.

Os planos de preços flexíveis da Telnum facilitam a escolha da solução certa para o seu negócio, com opções que variam de pré-pago a pacotes de chamadas ilimitadas. Eles também oferecem um período de avaliação sem riscos, permitindo que você teste o serviço antes de assinar um contrato de longo prazo.

No geral, a Telnum é um provedor de serviços VoIP de alto nível que pode levar seus negócios para o próximo nível. Não hesite em experimentá-los e veja a diferença que eles podem fazer para sua empresa.