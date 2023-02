O ato de iniciar um negócio é inerentemente arriscado porque, no final, nunca se pode saber ao certo se seus planos darão certo ou não. No entanto, é essencial entender como diminuir os perigos potenciais e organizar as coisas para o melhor resultado. Por isso que hoje, nós informaremos 5 pontos para ter em mente ao abrir sua primeira empresa.

5 pontos para ter em mente ao abrir sua própria empresa

Na sequência, apresentamos 5 pontos a considerar quando você decide abrir a sua própria empresa:

1º Ponto: Certifique-se de escolher o tipo certo de negócio

Qual é o sentido de colocar dinheiro em algo que você não conhece ou não se importa?

Ao decidir sobre o melhor negócio a seguir, não basta simplesmente considerar os lucros potenciais que ele pode trazer. Naturalmente, os negócios lucrativos são muito úteis, mas lembre-se de que, se você não tiver as habilidades necessárias para administrar um determinado negócio, é improvável que seja lucrativo para você.

Por outro lado, se você abrir um negócio em uma área em que se destaca, poderá ganhar uma vida confortável, mesmo que esse setor não esteja entre os mais lucrativos do mercado.

Alguns exemplos incluem confecções, estampas, calçados, alimentos e bebidas, eletrônicos e produtos farmacêuticos. Além disso, você tem a opção de iniciar um negócio de prestação de serviços.

2º Ponto: Iniciar um negócio requer atravessar por alguma burocracia

Qualquer novo empreendimento comercial exige a conclusão de uma série de etapas burocráticas. É recomendado contratar um contador profissional e/ou advogado para ajudá-lo a descobrir o que fazer a seguir.

É preciso, por exemplo, adquirir o CNPJ e revisar o contrato social, documento no qual constam diversos pontos, como a definição da pessoa jurídica (nome, atividade desenvolvida, endereço), o capital social (valor ou bens investidos), a relação entre os acionistas e a distribuição dos lucros.

O sistema tributário mais prático também deve ser escolhido.

Existem três tipos diferentes de sistemas de tributação em uso hoje:

o Simples Nacional: favorecido por pequenas e médias empresas;

o Lucro Real e o Lucro Presumido.

Existem critérios para a adoção dos regimes, e é recomendável que você pesquise bem os prós e contras de cada um no que diz respeito ao seu negócio e faça algumas simulações antes de decidir final.

Também é necessário registrar o imóvel (caso o proprietário ainda não o possua) e obter as licenças e alvarás de funcionamento necessários.

3º Ponto: Escolha uma localização estratégica

Se você se encontra em uma posição em que precisa alugar ou comprar um imóvel, é do seu interesse fazê-lo em um local conveniente. De modo geral, as empresas devem estar situadas em áreas mais movimentadas, idealmente aquelas com alto tráfego de pedestres e veículos.

A acessibilidade para todas as pessoas (incluindo pessoas com e sem deficiência, cadeirantes, patinetes motorizados e assim por diante) também é importante para atrair mais clientes.

Outra forma de escolher um local realmente estratégico é avaliar o nível de demanda de seu produto ou serviço em uma determinada área. Bons negócios podem ser feitos mesmo em áreas periféricas, desde que haja uma base considerável de clientes procurando ativamente por suas ofertas.

4º Ponto: Confiar em publicidade bem direcionada

Ao iniciar um negócio pela primeira vez, é importante reconhecer a importância do marketing como uma ferramenta para divulgar o que você está oferecendo. Por exemplo, a propaganda boca a boca é particularmente eficaz em cidades menores, pois há menos área a ser coberta. Como a cidade é tão compacta, sua empresa também terá bastante exposição.

É crucial colocar dinheiro em publicidade em qualquer setor. Priorizar seu público-alvo, ou as pessoas com maior probabilidade de comprar seu produto, ou usar seu serviço, deve ser sua principal prioridade ao elaborar seus materiais de marketing.

5º Ponto: Considere a tecnologia

Em termos de custo, a tecnologia atual tornou-se mais acessível. Usando recursos tecnológicos básicos como computadores e copiadoras, você planeja lançar seu primeiro negócio.

Busca progressivamente a automatização de todos os setores através do emprego de softwares especializados e aquisição de maquinários de prestação de serviços. Além de melhorar a produtividade, eles irão ajudá-lo a desenvolver uma identidade corporativa de ponta.

Considere estes 5 pontos antes de abrir a sua primeira empresa, e garanta o sucesso no investimento.