6 maneiras de corrigir o Warzone Error Code 2004 Mobile Matchmaking Lobby

Call Of Duty Warzone móvel é um jogo de tiro em primeira pessoa para celulares. Warzone Mobile é o próximo jogo da franquia COD. O jogo está disponível para pré-registro na Play Store e App Store. O jogo ainda não foi lançado para dispositivos móveis, mas os fãs australianos podem baixar e jogar em seus dispositivos.

Embora muitos jogadores adorem o jogo, houve reclamações de alguns usuários que relataram ter enfrentado Matchmaking Lobby Error Code 2004 no Warzone Mobile. Se você também enfrentar esse erro ao se conectar aos servidores, este artigo o ajudará a corrigi-lo.

Consertar Warzone Error Code 2004 Mobile Matchmaking Lobby

Este artigo discutirá como você pode corrigir o Warzone Mobile Matchmaking Lobby Error Code 2004.

Verifique sua Internet

É provável que você enfrente esse problema se sua internet estiver lenta. Você terá que verificar a velocidade da sua internet e solucionar problemas se a sua internet estiver instável. Para verificar sua conexão com a Internet, você pode visitar o site do SpeedTest. Se sua internet estiver lenta, você pode tentar as seguintes etapas para solucionar problemas de sua conexão:

Ative o modo avião e desative-o após alguns segundos.

Se você estiver conectado ao Wi-fi, desconecte todos os outros dispositivos da rede Wi-Fi.

Se você ativou o ponto de acesso móvel, desligue-o.

Feche todos os outros aplicativos em segundo plano que possam estar usando seus dados.

Conecte-se ao Wi-Fi se estiver usando dados móveis. Se você já estiver conectado ao Wi-Fi, poderá alternar para uma rede Wi-Fi ou dados móveis diferentes.

Reinicie seu telefone

Se não houver nada de errado com sua conexão com a Internet, o problema pode ser devido a alguma falha ou bug temporário. Reiniciar o telefone provavelmente deve corrigir esse problema. Isso fechará todos os aplicativos em execução em segundo plano e limpará todos os bugs temporários. Se isso não resolver o problema, tente a próxima etapa deste artigo.

Se o jogo estiver desatualizado, você também pode enfrentar Warzone Mobile Matchmaking Lobby Código de erro 2004. Você pode atualizar o jogo e ver se o problema ainda é encontrado.

Se você tiver um dispositivo Android, abra Loja de jogos ou se você tiver um dispositivo Apple, abra Loja de aplicativos .

Aqui, toque na barra de pesquisa e procure por COD Warzone Móvel e, a partir dos resultados da pesquisa, toque na opção relevante.

Toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Observação- Você verá este botão somente se uma atualização estiver disponível. Se não houver atualizações disponíveis, você não verá este botão.

Depois de atualizar o aplicativo, verifique se você ainda enfrenta o problema.

Limpar cache

Outra etapa de solução de problemas a seguir é limpar o cache do jogo. O cache é acumulado ao longo do tempo e pode ser corrompido se não for limpo.

No Android

Para limpar o cache do seu telefone Android, siga as etapas abaixo:

Abrir Configurações no seu dispositivo Android.

Aqui, toque no aplicativos opção.

Na lista de aplicativos, toque em Call Of Duty Warzone móvel . Isso abrirá a tela de informações do aplicativo.

Aqui, toque em Armazenar .

Agora, toque no Limpar cache opção para limpar o cache do aplicativo.

No iOS

Você não tem nenhuma opção para limpar o cache no iPhone ou iPad. A única opção restante será reinstalar o jogo se quiser limpar o cache.

Desativar VPN

Esse problema pode surgir se você estiver usando VPN. Quando você se conecta a uma VPN, pode esperar enfrentar perda de rede e ping alto, o que pode causar esse problema. Portanto, é recomendável desconectar-se da VPN e verificar se ainda está enfrentando o problema.

Reinstale o Warzone Mobile

Se você ainda estiver enfrentando esse problema, reinstale o COD Warzone Mobile. Se o problema for causado por arquivos de jogo corrompidos, a reinstalação do jogo deve corrigir o problema. Para reinstalar o jogo, siga as etapas abaixo-

No Android

Segure o aplicativo Warzone Mobile e toque no Desinstalar botão; confirme a desinstalação do jogo.

Toque em Loja de aplicativos do Google para abri-lo.

Aqui procure por Warzone Móvel e toque na primeira opção.

Agora, toque no Instalar botão para instalar o jogo em seu telefone.

Depois que o jogo for instalado, inicie-o e veja se o problema ainda é encontrado.

No iOS

Pressione e segure o Warzone Móvel ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Remover aplicativo .

Confirme a desinstalação do aplicativo tocando em Excluir aplicativo .

Depois que o aplicativo for desinstalado, abra a loja de aplicativos no seu dispositivo.

Na App Store, procure por Warzone Móvel e toque no resultado da pesquisa relevante.

Agora, toque em o obter botão para baixar e instalar o jogo.

Inicie o jogo depois de instalado e o problema deve ser corrigido.

Conclusão

É isso com este guia para ajudar corrigir Warzone Mobile Matchmaking Lobby Error Code 2004. Se você não conseguir entrar no lobby no Warzone mobile devido ao Matchmaking Lobby Error 2004, o artigo acima deve ajudar a corrigir o problema.

LEIA TAMBÉM: