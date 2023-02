7 maneiras de corrigir o Outlook preso ao carregar o perfil no Windows 11

O Microsoft Outlook é um aplicativo de e-mail que oferece tudo em um só lugar, incluindo e-mail, contatos, e-mails e vários outros. Com o Microsoft Outlook, você pode gerenciar todos os seus e-mails sem nenhum problema. O software funciona sem problemas, mas pode haver casos em que o Microsoft Outlook não abre.

Os usuários relataram que o Outlook travou ao carregar perfis e não abriu em seu PC. Esse problema pode ocorrer quando os arquivos de software estão corrompidos, problemas de rede, aceleração de hardware, etc.

Corrigir o Outlook travado ao carregar o perfil no Windows 10/11

Este artigo abordará todas as etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o Outlook travado ao carregar o perfil no Windows 11.

Execute o Outlook com privilégios administrativos

Você pode encontrar esse problema quando não foi concedida permissão suficiente ao Outlook. Você pode tentar executar o Outlook como administrador para corrigir esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa janelas tecla no teclado e, em seguida, no Menu Iniciar procurar Panorama.

Clique com o botão direito do mouse no Panorama ícone do aplicativo nos resultados da pesquisa e clique em Executar como administrador.

Você receberá um prompt do UAC solicitando que confirme a execução do Outlook como administrador; Clique em Sim.

Forçar Fechamento da Tarefa do Office

Se o Outlook travar ao carregar o perfil, pode ser devido a determinados serviços do Microsoft Office sendo executados em segundo plano. Para corrigir o problema, você pode forçar o fechamento de qualquer tarefa do Office executada em segundo plano.

Imprensa Ctrl + Shift + Esc combinação de teclas para abrir o Gerenciador de tarefas no seu PC.

Clique no Processo aba. Aqui, procure por qualquer aplicativo/serviço do Office em execução, clique nele e clique em Finalizar tarefa para acabar com isso.

Depois de concluído, inicie o Outlook e ele deve carregar corretamente.

Desabilitar suplementos do Outlook

Os suplementos do Outlook também podem ser a causa desse problema. Você pode desabilitar os complementos habilitados no Outlook e o problema será corrigido.

Abrir Panorama em modo de segurança. Para fazer isso, siga as etapas abaixo- Imprensa Windows + R combinação de teclas e tipo Outlook.exe /seguro . Imprensa Digitar para abrir o Outlook no modo de segurança.

Agora você será solicitado a selecionar seu perfil; selecione seu perfil e clique no botão OK botão.

Aqui, dirija-se ao Arquivo guia e, em seguida, selecione Opções .

Na barra lateral esquerda, clique em Suplementos e, em seguida, clique no Ir botão do lado direito.

Na lista que aparece, desmarque todos os Suplementos e clique OK .

Depois de desabilitar os suplementos, reinicie o Outlook normalmente e deve ser isso.

Reparar arquivos corrompidos do Outlook

Você também pode enfrentar o problema se os arquivos de instalação do Outlook estiverem corrompidos. Você pode tentar reparar os arquivos corrompidos do Outlook para corrigir esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Clique com o botão direito do mouse no Panorama atalho e, em seguida, clique em Propriedades no menu que se abre .

No Propriedades janela, dirija-se ao Atalho guia e clique em Abrir local do Ficheiro.

Na pasta de instalação, procure o SCANST.EXE arquivo. Clique duas vezes nele para abri-lo.

Isso solicitará que você selecione o arquivo que deseja reparar. Para isso, você pode visitar o seguinte endereço- C:\Users\*nome de usuário*\AppData\Local\Microsoft\Outlook



Observação- Aqui, substitua *nome de usuário* com o nome de usuário do seu PC.

Selecione o perfil para o qual deseja executar o reparo e clique em Começar .

Feito isso, o programa começará a escanear os arquivos e repará-los. Assim que a digitalização for concluída, clique em OK .

Agora, abra o Outlook no seu PC e ele deve carregar sem problemas.

Reparar Microsoft Office

Se o Microsoft Outlook travar no carregamento, você pode tentar reparar o Microsoft Office. Isso reparará quaisquer problemas com o Microsoft Office e você não deverá mais encontrar problemas com o Outlook. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + S combinação de teclas para abrir Pesquisa do Windows. No Pesquisa do Windows tipo Painel de controle e clique na primeira opção. Isso vai abrir Painel de controle no seu PC.

Clique em Desinstalar um programa opção sob o Programas e características seção.

Procurar Microsoft Office na lista de aplicativos. Selecione-o na lista e clique no botão Mudar botão.

Agora, clique em Reparação rápida e depois Reparar . Isso iniciará o reparo do aplicativo.

Uma vez feito isso, inicie o Microsoft Outlook e veja se você ainda está enfrentando o problema.

Desative a aceleração de hardware

A aceleração de hardware também pode estar causando esse problema no Outlook. Você pode desativar a aceleração de hardware no Outlook e ver se isso corrige o problema. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Caixa de Diálogo Executar no seu PC; você pode pressionar o Windows + R combinação de teclas.

Na caixa de diálogo Executar, digite o comando Outlook.com/seguro e depois pressione Digitar . Isso iniciará o Outlook no modo de segurança.

Aqui, dirija-se ao Arquivo guia e, em seguida, clique em Opções .

Debaixo de Opções seção, clique em Avançado .

Aqui, sob o Mostrar seção, você verá um ‘ Desative a aceleração gráfica de hardware’ caixa de seleção; desmarque-o e clique em OK para desligar a aceleração de hardware.

Depois de concluído, inicie o Outlook no seu PC e ele deve abrir sem problemas.

Criar novo perfil no Outlook

Se você ainda estiver enfrentando o problema, recomendamos criar um novo perfil no Outlook e usá-lo como perfil padrão. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Imprensa Windows + R combinação de teclas e digite Ao controle no Caixa de Diálogo Executar e, em seguida, pressione Digitar . Isso abrirá o Painel de controle no seu PC.

Clique na barra de pesquisa, procure por Correspondência aqui, e clique na primeira opção.

Na nova janela que se abre, clique em Mostrar perfis .

Agora, clique em Adicionar e então você será solicitado a inserir o nome do novo perfil que deseja criar.

Depois de digitar o nome, defina suas configurações de e-mail e clique em Próximo ; agora você estará conectado aos servidores de correio.

Definir Sempre use este perfil no Outlook para o novo perfil.

Agora você deve ser capaz de usar o Outlook sem travar ao carregar seu perfil.

Palavras Finais

É isso com este guia para corrigir o Outlook preso ao carregar o perfil. As etapas acima ajudarão resolva o problema de perfil de carregamento travado do Outlook no Windows 11. Se você enfrentar problemas com qualquer uma das etapas mencionadas acima, informe-nos na seção de comentários abaixo e certamente o ajudaremos.

