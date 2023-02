Você já parou para refletir sobre os motivos para fazer psicoterapia? Sabe quais são os possíveis benefícios que podem ser alcançados com essa prática? Se ainda não, talvez este seja um bom momento para pensar sobre isso e, quem sabe, tomar a decisão de iniciar o seu processo psicoterapêutico.

Para isso, convidamos você para acompanhar este texto até o fim! Inspire-se com as nossas ideias e considerações!

7 motivos para fazer psicoterapia

São muitas os motivos para fazer psicoterapia, quando paramos para pensar nos benefícios que podem ser alcançados. Porém, como não existe uma fórmula mágica para o processo terapêutico, é importante ter a consciência de que muitos dos efeitos positivos só podem ser alcançados, de fato, quando há uma contribuição do paciente.

Isto é, o psicólogo não está ali para “fazer milagres” sozinho. Ele precisa da colaboração do indivíduo para que os caminhos sejam explorados, com foco em aumentar a qualidade de vida, o bem-estar e o autoconhecimento, por exemplo.

Caso contrário, o profissional de saúde mental pode ter dificuldades para trazer questionamentos que sejam interessantes para o paciente.

Pense nisso quando estiver lendo a lista de motivos para fazer psicoterapia, ok? Sigamos na nossa leitura!

1. Autoconhecimento

Durante as sessões de psicoterapia, o profissional pode fazer perguntas que ajudem o paciente a conhecer mais de si mesmo. São perguntas que, no cotidiano, talvez nós não faríamos para nós mesmos, seja por falta de tempo ou por, simplesmente, sequer pensarmos sobre o assunto.

2. Ressignificar questões do passado

Todo mundo tem um passado, querendo ou não. E muitas vezes alguns aspectos desse passado podem estar armazenados de forma “pesada” e negativa na nossa mente. Sendo assim, um dos motivos para fazer psicoterapia é ter a oportunidade de ressignificar esses acontecimentos, para uma vida mais leve.

3. Quebra de crenças limitantes

A nossa mente, muitas vezes, constrói crenças com relação ao que acontece à nossa volta, mesmo que elas não sejam verdade. É o caso de acreditarmos, simplesmente, que não conseguimos falar em público, sem que isso seja realmente um fato. Na terapia, podemos quebrar essas crenças e expandir a mente para novos caminhos.

4. Desenvolvimento de projetos focados no futuro

Desenvolver projetos focados no futuro é promissor para a nossa saúde mental. Passamos a ter mais motivação e construímos propósitos para as nossas ações. Na psicoterapia, esse tipo de projeto pode ser desenvolvido.

5. Fortalecimento da autoestima

Conhecer mais de nós mesmos inclui termos acesso aos nossos pontos positivos. Esse contato com o nosso íntimo pode nos ajudar a fortalecermos a autoestima.

6. Maior consciência das emoções

Nossas emoções têm um papel importante em nossas vidas, mas nem sempre sabemos ouvi-las e dar “nome” a elas. Essa falta de conhecimento do que se sente pode ser prejudicial para a saúde, e a psicoterapia vem como uma ferramenta para conhecer melhor o que acontece dentro de nós. Assim, aprendemos a lidar melhor com o que sentimos.

7. Mais clareza na hora de lidar com os outros

Lidar com pessoas não é fácil, principalmente quando projetamos demais as nossas expectativas, ideais, etc. Na psicoterapia, é possível aprender a reconhecer essas projeções, quebrando idealizações falsas e fortalecendo a construção de relacionamentos mais respeitosos para ambos os envolvidos.

Gostou de saber mais sobre os motivos para fazer psicoterapia? 😉