8 maneiras de corrigir o AirPlay não está funcionando na TV ROKU (2023)

A Apple é a marca mais premium que sempre trabalhou para oferecer o melhor para seus usuários. O Apple AirPlay é um dos melhores recursos que você encontrará no Apple iPhone, iPad e outros dispositivos. Com a ajuda do AirPlay, os usuários do iPhone podem facilmente espelhar fotos, vídeos, músicas, etc. Ele também permite que os usuários transmitam para serviços de streaming famosos como o Roku TV.

O AirPlay funciona perfeitamente com a TV Roku. Mas, alguns usuários estão relatando problemas com o Airplay não funciona na Roku TV. Isso pode acontecer se você não estiver conectado à mesma rede ou se houver algum bug. Aqui está este guia, onde listaremos os métodos pelos quais você pode corrigir o problema. Esteja conosco até o final para saber mais.

Por que o AirPlay não está funcionando na TV Roku?

Existem muitos motivos disponíveis pelos quais o AirPlay pode não funcionar na TV Roku. Listamos os motivos abaixo, por meio dos quais você pode analisar o problema.

O AirPlay não é compatível com a TV Roku.

Existem alguns bugs na TV Roku ou no AirPlay.

Você não conectou os dois dispositivos à mesma rede.

O roteador Wi-Fi não está funcionando corretamente.

Existem alguns problemas de arquivo do sistema na TV Roku.

Como corrigir o AirPlay não está funcionando na TV ROKU

Esperamos que você tenha conhecido os motivos pelos quais AirPlay não funciona na Roku TV. Aqui listamos os métodos pelos quais você pode corrigir os problemas. Certifique-se de implementá-los corretamente para resolver o problema.

Reinicie seu dispositivo

Se você está enfrentando o problema de O AirPlay não está funcionando na TV Roku. Sugerimos que você reinicie o dispositivo que está tentando conectar à TV Roku. Junto com ele, reinicie também a Roku TV. Há chances de que alguns dos arquivos de inicialização do sistema não estejam funcionando corretamente, devido aos quais você está enfrentando os problemas.

Certifique-se de conectar dispositivos à mesma rede

Aqueles que tentam conectar o Airplay à TV Roku devem garantir que ambos os dispositivos estejam conectados à mesma rede. É essencial que os dispositivos se conectem à mesma rede, pois isso ajudará o AirPlay e o Roku TV a se conectarem mais rapidamente. Se você tentar conectar o AirPlay sem conectar a TV Roku à mesma rede, provavelmente enfrentará O AirPlay não está funcionando na TV Roku.

Se você deseja conectar a TV Roku com a ajuda do AirPlay, sua TV Roku deve estar executando a versão mais recente do software da TV Roku. Se a sua TV Roku for executada na versão 9.4 ou superior, o AirPlay será conectado a ela rapidamente. No entanto, se a TV Roku for executada abaixo da versão 9.4, você provavelmente enfrentará o problema. Para evitar esse problema, sugerimos que você verifique as atualizações de software regularmente. Você pode verificar se há atualizações de software seguindo as etapas listadas.

Primeiro de tudo, vá para Configurações.

Depois disso, selecione Opções do sistema.

Clique em Sobre. Agora, verifique a versão. Se for 9,4 ou superior, você poderá se conectar ao AirPlay. Caso contrário, a versão mais antiga não oferece suporte ao AirPlay.

Reinicie o roteador Wi-Fi

Você pode não conseguir conectar o AirPlay à Roku TV devido a problemas de conectividade. No entanto, você pode corrigi-lo rapidamente reiniciando o roteador Wi-Fi. Estamos fazendo isso porque, às vezes, esse problema pode ocorrer devido a sinais fracos. Se a TV AirPlay ou Roku estiver recebendo sinais fracos do roteador Wi-Fi, é provável que você enfrente o O AirPlay não está funcionando na TV Roku.

Redefinir a conexão de rede

Se houver algum problema com as configurações de rede da TV Roku, você não poderá se conectar ao AirPlay. Isso pode acontecer se você conectou muitos dispositivos anteriormente. Para resolver esse problema, você deve redefinir as configurações de rede da TV Roku. Isso restaurará as configurações de fábrica, então tudo será esperado. Depois disso, você será capaz de resolver o problema.

TV Roku com redefinição de fábrica

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima com sua TV Roku, se o problema ainda não for resolvido, sugerimos que você tente uma redefinição de fábrica na TV Roku. Ele restaurará todas as configurações ao normal e tudo será iniciado desde o início, exatamente como quando você comprou a TV. Depois de executar a redefinição de fábrica na TV, as configurações serão definidas como padrão e outras configurações também serão definidas como padrão. Assim, tudo será reconfigurado na sua TV. Depois disso, o AirPlay não funciona na TV Roku problema será corrigido.

Redefinir todos os dispositivos emparelhados na Apple

Se houver muitos dispositivos aos quais você se conectou com a ajuda do AirPlay, sugerimos que você redefina todos os dispositivos emparelhados. Há chances de você já ter emparelhado os dispositivos da Apple com outra TV ou dispositivo, pois sempre que você tenta emparelhar o dispositivo com o AirPlay, ele é conectado ao outro dispositivo. Portanto, verifique todos os dispositivos e redefina todos os dispositivos emparelhados na Apple.

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se você ainda estiver enfrentando o problema, sugerimos que entre em contato com o suporte ao cliente para ambos os dispositivos. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a falha de qualquer outro sistema. Entre em contato com eles por e-mail e esclareça o problema que você está enfrentando.

Empacotando

Muitos usuários estão enfrentando o problema de O AirPlay não está funcionando na TV Roku. Existem muitas razões pelas quais você pode enfrentar esse problema. Nesta postagem, listamos os métodos pelos quais você poderá corrigir o problema. Experimente todos eles corretamente e verifique se funciona para você.

perguntas frequentes

1. Você pode usar AirPlay para Roku sem WIFI?

Sim, os usuários podem usar o AirPlay no Roku sem WiFi. Isso será feito com a ajuda de um conector HDMI. Você usará o conector para espelhar seu iPhone como faz com a ajuda do AirPlay. Isso ajudará os usuários que possuem a versão antiga do software do Roku.

2. Por que o AirPlay não consegue se conectar?

Muitos usuários relataram que o AirPlay não pode se conectar à TV Roku. Listamos os motivos acima para ajudar os usuários a analisar os problemas. Verifique-os e tente os métodos listados para corrigir o problema.

3. Por que o AirPlay do iPhone para a TV não está funcionando?

Existem vários motivos pelos quais o AirPlay do iPhone para a TV pode não funcionar. Listamos os motivos no post. Verifique-os e analise os problemas.

