8 maneiras de corrigir o erro ‘Rede celular não disponível para chamadas de voz’

O principal objetivo de um smartphone é ligar e conectar você com outras pessoas, e não adianta o smartphone quando ele não pode fazer a tarefa básica de ligar para alguém. Embora hoje em dia os smartphones possam ser usados ​​para mais do que apenas ligar, no final das contas, um telefone deve ser capaz de ligar para alguém. Recentemente, muitos usuários relataram enfrentar ‘Rede celular não disponível para chamadas de voz’ ao tentar ligar para alguém.

Você provavelmente encontrará esse problema quando seu telefone não conseguir detectar a rede. No entanto, os usuários relataram ter enfrentado esse problema, mesmo que o smartphone tivesse uma rede completa. Além da baixa recepção da rede, você pode enfrentar esse problema quando o cartão SIM está com defeito ou bloqueado.

Corrigir rede celular não disponível para erro de chamadas de voz

Este artigo irá guiá-lo através de todas as etapas de solução de problemas para corrigir o erro de rede celular não disponível para chamadas de voz.

Verificar Rede

Em primeiro lugar, verifique se as redes estão disponíveis. Se você está enfrentando esse problema, pode ser porque a rede não está disponível. Isso geralmente acontece quando você está em uma área com baixa recepção de rede (geralmente dentro de um espaço fechado). Vá para uma área com boa recepção de rede e verifique se você consegue a rede.

No entanto, se o seu telefone tiver uma rede completa, mas ainda receber o erro ‘Rede celular não disponível para chamadas de voz’, você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Reinsira o cartão SIM

Outra coisa que você pode fazer é reinserir o cartão SIM. Remova o SIM do telefone e limpe-o com um pano limpo. Se o SIM estiver sujo, isso pode causar esse problema. Limpe o SIM com o pano e reinsira o cartão SIM no telefone. Isso deve corrigir o problema que você está enfrentando, mas se ainda o enfrentar, passe para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Desligue o modo avião

Quando o modo avião estiver ativado, seu telefone não receberá nenhuma rede. Desative o modo avião se estiver ativado e verifique se você ainda enfrenta o problema.

Se o modo avião não estiver ativado, você poderá ativá-lo por alguns segundos e depois desativá-lo novamente. Isso deve resolver o problema, mas se não resolver, você tem outras maneiras de seguir neste artigo.

Reinicie seu telefone

Outra coisa que você pode fazer é reiniciar o telefone. Isso eliminará todos os bugs e falhas temporárias. Reinicie o telefone e verifique se você ainda está enfrentando o problema.

Ativar roaming de dados

O roaming de dados permite que você faça chamadas, envie mensagens de texto e use a Internet quando mudar de local. Esse recurso é útil quando você está sempre em movimento. Se o roaming de dados estiver desativado, siga as etapas abaixo para desativá-lo.

No telefone Android

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone.

Em Configurações toque em Conexões .

Agora, toque no Redes móveis opção.

Aqui você verá o Roaming de dados alternar; habilitá-lo.

Observação- As etapas acima são para dispositivos Samsung e podem variar para marcas de smartphones.

No iPhone

No seu iPhone, toque em o Configurações aplicativo.

o Aqui, toque no Celular opção e depois Opções de dados celulares .

Agora, ative a alternância para Roaming de dados .

Você também pode encontrar esse problema devido a bugs e falhas no seu dispositivo. Atualizar seu firmware para a versão mais recente deve corrigir todos esses bugs.

No Android

Abra o Configurações do seu telefone Android.

Aqui, toque no Atualização de software opção.

Agora, toque em Baixar e instalar . Isso irá procurar por atualizações disponíveis.

Instale qualquer atualização disponível aqui e veja se você ainda enfrenta o problema.

No iOS

Toque no Configurações app no ​​seu iPhone para abri-lo.

Aqui, toque em Em geral e depois Atualização de software. Todas as atualizações disponíveis serão listadas aqui. Se várias atualizações estiverem disponíveis, selecione a atualização que deseja instalar.

Agora, toque em Baixar e instalar botão para instalar a atualização.

Operador de rede de seleção automática

Outra coisa que você pode fazer é selecionar automaticamente a operadora de rede. Se você estiver conectado ao servidor de rede errado, isso pode causar esse problema, e a seleção automática da operadora de rede deve ajudar a corrigi-lo.

No Android

Abra o Configurações do seu dispositivo Android.

A seguir, toque em Conexões e depois Redes móveis .

Agora, toque no Operadores de rede opção.

Selecione seu SIM (se estiver usando vários SIM).

Ative a alternância para Selecione automaticamente para selecionar automaticamente a operadora de rede.

No iOS

Abra o Configurações aplicativo.

Agora, toque em Dados móveis e então Rede móvel.

Agora, ligue Automático para habilitar a seleção automática da operadora de rede.

Entre em contato com seu provedor de rede

Se você ainda estiver recebendo ‘Rede celular indisponível para chamadas telefônicas’, entre em contato com seu provedor de rede. Esse problema pode ocorrer quando o cartão SIM está com defeito ou bloqueado. Você terá que entrar em contato com seu provedor de rede e informá-lo sobre seu problema. Seu provedor de rede o ajudará a corrigir o problema que você está enfrentando ao ligar.

Conclusão

Acima foram alguns passos para ajudar corrigir ‘Rede celular não disponível para chamadas telefônicas.’ Se você não pode ligar porque está enfrentando esse problema, este artigo deve ajudar a corrigir esse problema. Esperamos que este artigo seja útil para você e que o problema que você está enfrentando seja corrigido.

