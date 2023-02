A advogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, consegue outra vitória legal para o cliente Celeb

Johnny Deppadvogado de, camille vasquez acabou de conseguir outra grande vitória legal para um cliente celebridade diferente.

Camila e advogada Steve Cook de Brown Rudnick LLP representou a estrela de “Yellowstone” Q’orianka Kilcher no caso de fraude de seguro de compensação de seu trabalhador … e o escritório de advocacia anunciou na sexta-feira que o escritório do promotor distrital do condado de Los Angeles rejeitou todas as acusações contra a atriz.

TMZ divulgou a história … Kilcher Camille contratado e Steve em setembro para ajudá-la a ganhar o caso… e eles acabaram entregando.

Lembre-se … Kilcher foi atingido por duas acusações de fraude de seguro de trabalhadores em julho, após uma investigação do Departamento da Califórnia. de Seguros. Autoridades disseram ter encontrado evidências de que a atriz arrecadou indevidamente mais de US$ 90.000 em benefícios por invalidez.

Getty Q’orianka Kilcher, atriz de ‘Yellowstone’, é acusada de fraude no seguro de invalidez



A CDOI afirmou que Kilcher coletou o dinheiro ao longo de 2 anos, como resultado de uma lesão no pescoço que ela disse ter sofrido em 2018 durante as filmagens de “Dora e a Cidade Perdida de Ouro”. As autoridades afirmam que ela continuou arrecadando benefícios por invalidez enquanto filmava os episódios de “Yellowstone” em 2019 e a acusou de crimes.

Kilcher manteve sua inocência, dizendo que sofreu uma lesão traumática grave e que alterou sua vida no set de ‘Dora’, e Camille e Steve começaram a limpar seu nome.

A Procuradoria do Condado de LA disse ao TMZ … “Depois que as acusações foram arquivadas, o avaliador de reivindicações do Seguro de Compensação dos Trabalhadores mudou retroativamente sua conclusão sobre a capacidade dela para o trabalho. Portanto, determinamos que a Sra. Kilcher não cometeu fraude de seguro e aconselhou o tribunal que não pudemos prosseguir.”

Em uma declaração, Kilcher diz que está “além de grata” por seu caso ter sido encerrado … e ela está agradecendo a Camille e Steve “por acreditarem firmemente na minha inocência”. Ela acrescenta: “sem a defesa deles, não estaríamos aqui hoje”.