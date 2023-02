A ameaça de AJ Brown aos Eagles sobre Jalen Hurts pode quebrar a harmonia na Filadélfia

Jalen dói tem valor especial para o Philadelphiea Eagles, isso está fora de questão, porém, apostar nesse valor é o que está se mostrando difícil e o que é prioridade para os campeões da NFC nesta entressafra. O quarterback está entrando no último ano de seu contrato de calouro e já há pressão para que uma renovação aconteça.

Nesse sentido, um dos maiores defensores do Hurts é um de seus principais companheiros, o wide receiver AJ Brownque não hesitou em se posicionar sobre essas negociações, sendo que a mensagem foi endereçada diretamente ao Gerente Geral da franquia Howie Rosemandurante sua aparição no podcast Raw Room.

AJ Brown x Howie Roseman

“Se você não pagar a esse homem (Jalen Hurts), apenas me mande para onde quer que ele vá”, disse Brown. “Então você fala sobre pressão? Howie (Roseman, faça isso.”

Na entressafra, foi Roseman quem fez a troca por Brown, que havia brilhado no passado com o Titãs do Tennesseeonde jogou por três temporadas depois de ser escolhido na segunda rodada (# 51 geral) de Ole Miss.

O grande ano de AJ Brown com os Eagles

Em seu primeiro ano com os Eagles, Brown foi fundamental tanto para o progresso dos Hurts quanto para a qualificação da Filadélfia para Super Bowl LVII no qual acabaram sendo derrotados por 38 a 35 pelo atual campeão Kansas City Chiefs.

Em 2022, Brown registrou recordes pessoais em recepções (88), jardas recebidas (1.496) e touchdowns (11) ao ser eleito para seu segundo Pro Bowl. Para repetir e buscar o segundo Troféu Vince Lombardi na história da franquia, sua parceria com o Hurts será um dos fatores-chave.