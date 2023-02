A americana Lilia Vu conquista o primeiro título da LPGA na Tailândia

AEu amo isso Lilia Vu montou um putter quente para reivindicar sua primeira coroa LPGA com uma vitória one-shot sobre o favorito da casa Natthakritta Vongtaveelap no LPGA Tailândia no domingo.

Atrás do novato local por seis tacadas no início do dia, Vu, de 25 anos, lançou oito birdies impressionantes, incluindo cinco direto do oitavo buraco para encerrar sua campanha com uma rodada imaculada de 8 abaixo de 64 para um 22 abaixo 266 no total no Siam Country Club Old Course.

“Ontem, meu pai me disse que apenas uma boa rodada e eu poderia vencer. Isso é tudo em que eu pensava. Basicamente, hoje eu desmaiei e tentei fazer birdie em todos os buracos que pude”, disse Vu, cuja primeira vitória na turnê veio depois de três o terceiro lugar termina em 2022.

Lilia Vu é aluna da UCLA

A ex-aluna da UCLA falhou novamente no Ladies European Tour na Arábia Saudita na semana passada, onde se contentou com outro terceiro lugar.

“Eu sabia que ia ganhar, foi só quando … e finalmente consegui”, acrescentou ela.

Vu se tornou a terceira americana a triunfar no evento depois de Lexi Thompson em 2016 e Jessica Korda em 2018.

Jogando seu primeiro torneio LPGA, a falta de experiência de Vongtaveelap cobrou seu preço com a golfista de 20 anos suportando uma rodada final mista com sete birdies compensados ​​por um duplo bogey e quatro bogeys para fechar com 1 abaixo de 71 e 267 no geral .

Sua esperança de forçar um play-off foi frustrada depois que sua tentativa de passarinho na final caiu a trinta centímetros do pino.

A Tailândia terá que esperar por um segundo vencedor local depois que o ex-nº 1 Ariya Jutanugarn venceu na edição de 2021.

Outro golfista tailandês, Atthaya Thitikul, foi a terceira depois que uma rodada final de 68 a levou a 268.

Maja Stark da Suécia e a francesa Celine Boutier terminaram em quarto lugar com 271, uma à frente da melhor classificada Lydia Ko, que terminou em sexto lugar com 272.