A atriz Lily James impressiona com vestido peituda durante a estréia de seu novo filme

Batriz britânica Lily James deslumbrou os fãs com ela lindo look tapete vermelho na estréia de seu novo filme, ‘O que o amor tem a ver com isso?’.

A atriz de ‘Baby Driver’ roubou o show com sua roupa deslumbrante. James usava um vestido verde justo, que destacava espetacularmente suas ‘curvas’. Ela também estava usando um par de saltos glamorosos, o que só aumentava sua elegância.

A jovem de 33 anos enviou uma mensagem forte para seu agora ex Michael Shuman– ela mostrou a ele o que ele estava perdendo.

Ao lado de Azad Latif e Emma Thompson, indicada ao BAFTA, Sajal Aly, Oliver Chris, Asim Chaudhry, Jeff Mirza, Alice Orr-Ewing e Rahat Fateh Ali Khan, Lilly era toda sorrisos no tapete vermelho enquanto atendia os microfones de vários meios de comunicação . Ela estava comemorando a chegada de seu filme ‘O que o amor tem a ver com isso?’ para as telas em todo o mundo.

James compartilhou algumas dicas sobre sua vida amorosa durante a Premier de seu comédia romântica. Ela explicou que não era nada parecida com a personagem que ela interpreta durante o filme:

“Você sabe, Eu tenho sido como uma pessoa de relacionamento serial, então eu realmente não tenho nenhuma experiência em namoro, mas foi muito divertido interpretar Zoe porque ela, eles escreveram um personagem que é, tipo, muito moderno e real. Eu poderia me relacionar com ela. É, tipo, muito imparcial.”

Ela continuou: Ela está namorando por aí, ela está dormindo por aí, ela está descobrindo o que ela quer, e eu acho isso muito legal de mostrar em um filme como esse, sabe. Ela não é uma santa.”