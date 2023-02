A batalha legal de Shakira e Gerard Piqué após a separação durou 7 meses, por advogado

TA situação entre Gerard Piqué e Shakira ainda está avançando, pois eles se separaram da pior maneira possível. Depois de mais de 12 anos juntos, eles não estão mais juntos porque o jogador de futebol traiu Shakira com outra mulher chamada Clara Chia Martí. Todos nós sabemos como toda a história se desenvolveu, mas há novas informações sobre a batalha legal que ninguém sabia. Um advogado de nome Ramon baterista trabalhou como de Gerard Pique advogado durante o caso, ele conversou com o La Vanguardia e revelou alguns detalhes.

Segundo ele, a batalha legal durou 7 meses extenuantes, com a reunião final durando 13 horas seguidas no mês de dezembro de 2022. Shakira divide dois filhos com Piqué: Milan, 10, e Sasha, 8. Eles estão bem no meio de uma batalha legal que envolveu até os pais de Gerard Piqué no escândalo. No hit son gravado com rap bizarro, Music Sessions #35, Shakira menciona como Piqué a deixou com seus pais como vizinhos. Isso criou uma brecha ainda maior entre os dois, pois surgiram mais informações sobre o relacionamento terrível que a cantora tinha com os sogros.

Shakira está se mudando para Miami com os filhos

Essa parte nós já sabíamos, Shakira está se mudando para Miami com os dois filhos e Gerard Piqué passou muito tempo tentando desistir disso. Dinheiro nunca foi motivo de conflito entre o ex-casal, era a guarda dos filhos mas ambos estão com Shakira. Assim disse o advogado: “Ambos demonstraram muita inteligência. Fizeram um grande esforço pelo bem dos filhos. Canções à parte, foi preciso uma negociação de sete meses. O acordo foi complexo e exigiu reuniões preparatórias. A reunião decisiva antes da assinatura durou treze horas.”

O que não sabíamos é que pique também concordou com horários de visitas para visitar seus dois filhos em Miami. Inicialmente, os pais de Piqué atrapalharam as negociações dos dois filhos e chegaram a pensar em mudar de residência atual. No entanto, esse movimento para Miami os fez esperar um pouco mais até que Shakira é quem vai embora. A música Shakira liberado tornou tudo muito pior, mas o ex casal chegou a um acordo sobre os filhos. Shakira deveria partir para Miami em 3 de janeiro, mas não pôde fazê-lo por causa dos problemas de saúde de seu pai.