A batalha que moldará a NBA: o Celtics está apenas uma vitória à frente do Bucks

EUNo mais recente ‘Power Rankings’ da NBA, os gigantes da Conferência Leste ditam o ritmo. O celtas de Bostoncom um recorde de 37-16, é o melhor time da liga e o Milwaukee Bucks estão apenas uma vitória atrás, em 36-17.

Enquanto isso, o Denver Nuggets tem o mesmo número de vitórias que o dólares mas registrou uma derrota a mais que Milwaukee.

Seguindo Bostona derrota para o Phoenix Sunso dólares diminuiu a distância para os líderes da Conferência Leste. Enquanto isso, seus líderes vêm se destacando, com Jayson Tatum registrando 34 pontos e 11 rebotes contra o Detroit Pistons e Giannis Antetokounmpo conseguindo 24 pontos e 13 rebotes contra o Portland Trail Blazers.

Ambas as equipes têm estado sólidas até agora, mas Milwaukee tem lutado no ataque, sendo a 23ª equipe da NBA em classificação ofensiva, principalmente devido à ausência prolongada de uma de suas estrelas, Chris Middleton.

Quanto a Boston, Joe MazzullaA equipe está entre as quatro melhores equipes no ataque e na defesa, com suas estrelas tatum e Marrom impressionando novamente em quadra.

No oeste, Denver Nuggets‘ Nikola Jokic tem uma média de triplo duplo por noite (24,8+11,3+10,1) em sua tentativa de ganhar seu terceiro MVP consecutivo, enquanto Jamal Murray se intensificou nesta temporada.

Eles poderiam trazer outro jogador para lutar pelo título da NBA, como armador do segundo ano Bones Hyland poderia ser negociado antes do prazo.