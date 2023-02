A bela homenagem do Liverpool a Amancio antes do encontro com o Real Madrid

Taqui estão times para os quais a história do futebol é sagrada. Entre eles, Liverpool ocupa um lugar privilegiado. Eles demonstraram isso antes do início da partida contra Real Madrid.

Kenny Dalglish, uma lenda absoluta dos Reds, colocou um buquê de flores diante dos torcedores do Real Madrid que acompanharam sua equipe em uma partida disputada no dia da morte da lenda dos Blancos Amancio Amaro.

A partida começou com um impressionante minuto de silêncio, que não foi um minuto de silêncio porque o árbitro interrompeu antes, no qual nada se ouviu no estádio do Liverpool.

Amancio nunca foi rival do Liverpool, porque a equipe agora treinada por Jurgen Klopp não enfrentou o Real Madrid até a final da Copa da Europa de 1981. Dalglish estava lá, mas Amancio havia parado de jogar anos antes.