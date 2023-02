A chave de Victor Wembanyama para chegar às alturas de LeBron James, de acordo com o próprio “Rei”

Lebron James foi escolhido # 1 geral pelo Cleveland Cavaliers no Draft da NBA de 2003. Naquela época, as expectativas para o jovem candidato ao ensino médio de Akron, Ohio eram as maiores de todos os tempos, duas décadas se passaram e parece que a história poderia se repetir, no entanto, o ator principal ainda mora longe dos Estados Unidos.

As semelhanças entre Victor Wembanyama e LeBron James

O mundo inteiro que acompanha o basquete em todo o mundo tem como certo que, quando a NBA fizer sua Rascunho em 2023a primeira escolha, seja para qualquer time, terá como escolhido o talentosíssimo jogador francês Victor Wembanyamaque aos 19 anos já é profissional e defende a camisa do Metropolitans 92 da LNB Pro A, principal liga francesa de basquete profissional.

Dadas as semelhanças entre os primeiros anos de carreira de James e Wembanyama, o “Rei” adiantou-se para entrar no autocarro do optimismo e falar a favor do jogador que roda entre os poder para a frente e centro posições e até dar alguns conselhos a ele em entrevista à ESPN.

“A coisa mais importante [for him] é permanecer fiel ao jogo“, disse James. “E isso é uma coisa para mim. Eu sempre digo a mim mesmo: ‘Vou me comprometer com o jogo. vou treinar. Vou me preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para dar o jogo se você quiser ser grande’.”

Opiniões de LeBron James sobre Victor Wembanyama

Já no passado, o “Rei” tinha destacado o que torna este fenómeno especial, seguramente palavras que são relevantes porque vêm do Maior pontuador de todos os tempos da NBA.

“Todo mundo tem sido um unicórnio nos últimos anos, mas [Wembanyama] é mais como um alienígena“, disse James. “Ninguém jamais viu alguém tão alto quanto ele, mas tão fluido e gracioso quanto ele está no chão. Em 7-4, 7-5, 7-3, seja qual for o caso, sua habilidade de colocar a bola no chão, arremessar saltadores para fora da trave, recuar 3s, pegar e atirar em 3s, arremessos de bloqueio, ele é com certeza um talento geracional.”