A chave para a continuidade de Ancelotti no Real Madrid

Carlo Ancelotti continua a fazer o seu trabalho, alheio a todo o barulho e demonstrando um profissionalismo que é… a definição de um vencedor. Nada mudou para o italiano.

Ele continua firme em sua ideia de ficar no Real Madrid o máximo que puder. Ele não tem outro pensamento em sua cabeça.

Nem quando havia dúvidas, nem quando o Brasil aparecia no horizonte, nem depois do Liverpool vitória.

O Real Madrid treinador sabe que no futebol só existe um objetivo, que é vencer. Não há mais nada.

Confia nos seus jogadores e nos seus jogadores para triunfar, como fez na temporada passada, quando nesta fase só conseguiu conquistar dois títulos, contra três nesta temporada.

A melhora no jogo é evidente, mas ele sabe que no Real Madrid isso não basta, é preciso algo mais e ele não se esquiva da luta.

O próximo passo é manter seu time vivo no campeonato e na copa, com Atlético Madrid e Barcelona como rivais.

Não há medo, como ele repetiu mil vezes para seus jogadores e em público.

Brasil, esperando nos bastidores

Como é bem conhecido, Ancelotti e Real Madrid têm mais um ano de vínculo, vínculo que não seria obstáculo para nenhuma decisão.

Isso não significa que uma solução tenha sido cogitada por nenhum dos lados, mas significa que ambos sabem que o teste acontecerá em junho, com Brasil em espera.

O primeiro a falar será Real Madrid. Por outro lado, a felicidade é total.

Ele está no melhor lugar possível, mas tem a opção de assumir o comando da seleção mais famosa do planeta futebolístico.

Chegaram os jogos importantes, aqueles que marcam os jogadores.

Com os aborrecimentos de sempre, o plantel voltou a mostrar-se em Liverpool que estavam prontos e com o objetivo comum da vitória, algo que foi demonstrado pelos titulares e suplentes nas comemorações do golo.

Agora cabe Ancelotti para gerenciar a forma e os egos dos jogadores.

Convencido do sucesso

A melhor versão de jogadores como Valverde, Carvajal e Benzema está chegando, assim como apareceu na programação.

A convicção de sucesso é total e isso será fundamental para a continuidade de Ancelotti, que para muitos em Valdebebas é o melhor treinador possível para Real Madridalgo que eles duvidam de Klopp, o eterno contendor para alguns.