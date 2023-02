A chegada de Cristiano Ronaldo tem um lado negativo para o Al-Nassr: a sua presença torna os nossos jogos mais difíceis

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nasr na Arábia Saudita é um desafio para os companheiros, que viram o adversário ficar um pouco mais competitivo desde a chegada do português.

O jogador de 38 anos parece estar lutando para se adaptar, embora já tenha marcado seu primeiro gol pela equipe de Rudi Garcia em sua terceira partida.

No final foi uma grande penalidade que viu o antigo avançado do Manchester United abrir a sua conta, mas só conseguiu salvar um empate 2-2 frente ao Al Fatah.

Os resultados por si só mostraram Al-Nasr estão achando a vida mais difícil com Ronaldo no time, mas Luis Gustavo acredita que há uma explicação.

“Com certeza Ronaldoa presença do jogador torna os jogos mais difíceis para nós”, admitiu Luiz Gustavo em entrevista à RT Arabic.

“Todas as equipas procuram jogar contra ele da melhor forma possível, e ele motiva todos a darem o seu melhor”.

Al-Nassr espera aprender com Cristiano Ronaldo

For Luiz Gustavo, Cristiano é construído para superar grandes desafios e todos na equipe esperam que ele produza uma avalanche de gols depois de aliviar a pressão marcando o primeiro.

“A sua presença na equipa dá uma grande vantagem ao grupo porque aprendemos com ele todos os dias, pelas grandes capacidades que possui tanto a nível técnico como físico”, continuou.

Al-Nassr está flertando com Sergio Busquets

Sérgio Busquets‘ futuro não está definido, ele é procurado por clubes da MLS, mas também há uma oferta do futebol da Arábia Saudita, que busca adicionar mais estrelas à sua liga para atrair os holofotes antes de sua candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030 Copa do Mundo.

Al-Nasr teria feito uma proposta ao Barcelona capitão para assinar por duas temporadas por cerca de 19,2 milhões de dólares por ano.

Esta oferta vem como Busquets terminará seu contrato no final da atual campanha da LaLiga Santander e ainda não recebeu uma oferta de renovação de Los Cules.