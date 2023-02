A ciência vai contra Dani Alves e sua defesa da teoria do “corrimento vaginal”

Tele Daniel Alves caso continua a fazer manchetes. As últimas notícias relacionadas com a situação do futebolista assentam nos argumentos da sua defesa. A ciência agora poderia desacreditar uma das defesas de seus advogados.

Os advogados do futebolista argumentam que o “corrimento vaginal” da vítima não consegue atingir ou é “incompatível com a relação sexual forçada”.

Eles também alegam “a falta de lesões na área vaginal” ou possíveis sinais de uma “redução física”. Este é um argumento que não coincide inteiramente com as versões de algumas testemunhas.

Mas, segundo os advogados, pode haver lubrificação ou orgasmos involuntários durante um estupro. Pelo menos é o que diz um dos maiores especialistas do Reino Unido em fisiologia da sexualidade, Roy Levin.

Em 2004, publicou um artigo de revisão de literatura sobre o assunto. Ele mostra que em muitos casos há algum prazer e atingem o orgasmo em quatro a cinco por cento.

alves está sendo julgado por uma suposta agressão sexual ocorrida na boate Sutton, em Barcelona, ​​​​no final de 2022. A acusação e o julgamento subsequente levaram o time mexicano Pumas a rescindir seu contrato.

Parece muito provável que ele não volte a jogar futebol de alto nível, mesmo que seja considerado inocente das acusações feitas contra ele.