A comissão técnica do Dallas Cowboys anunciou que pretende restaurar o status do time americano na temporada de 2023

Tele Dallas Cowboys anunciou várias mudanças em sua comissão técnica para a próxima temporada. Uma das adições mais notáveis ​​é a contratação do treinador veterano Mike Solarique estará liderando a linha ofensiva.

Solari é treinador da NFL há 35 anos e já trabalhou com os Cowboys de 1987 a 88, passando as duas últimas temporadas de Tom Landrycomo técnico assistente de linha ofensiva e técnico de times especiais.

Desde então, ele treinou seis times diferentes, incluindo o Green Bay Packers por uma temporada abaixo Mike McCarthy.

“Estou animado por voltar aos Cowboys e trabalhar com o treinador McCarthy novamente”, disse Solari em um comunicado. “Temos um grande grupo de treinadores e jogadores, e estou ansioso para ajudar esta equipa a atingir todo o seu potencial.”

As mudanças visam restaurar a grandeza dos Cowboys

Além de Solari, os Cowboys fizeram várias outras mudanças em sua equipe técnica, incluindo a promoção de Scott Tolzien a técnico de quarterback e Jeff Blasko a técnico de running backs e coordenador de jogo.

A equipe também contratou vários novos treinadores, incluindo Ramon Chinyoung como treinador assistente de linha ofensiva e treinador de controle de qualidade, e Darian Thompson como treinador assistente de linebackers e treinador de controle de qualidade.

“Estamos entusiasmados com as novas adições à nossa comissão técnica”, disse o técnico do Cowboys, Mike McCarthy. “Temos uma grande mistura de treinadores experientes e jovens talentos, e estou confiante de que este grupo nos ajudará a alcançar nossos objetivos nesta temporada.”

Outros treinadores com novas funções e mudanças de título incluem Ryan Feder, que será responsável pelo gerenciamento do jogo e assistência no ataque, e Cannon Matthews, que será o assistente técnico dos zagueiros.

Com essas mudanças, os Cowboys buscam aproveitar o sucesso da última temporada e avançar nos playoffs. Como disse Solari, “Temos uma grande oportunidade à nossa frente e estou confiante de que esta comissão técnica tem o que é preciso para nos levar até lá”.

Esta é a comissão técnica completa para a temporada 2023 do Dallas Cowboys: