A condição de Tom Sizemore não está melhorando, a decisão do fim da vida é iminente

O empresário do ator, Carlos Lago , disse ao TMZ … os médicos atualizaram os entes queridos de Tom na segunda-feira, e a palavra é – não é bom. Ele permanece em cuidados intensivos, em coma e na UTI… sem sinais de melhora neste momento, nos disseram.

Lago também nos fala que o aneurisma de Tom foi resultado de um AVC que ele sofreu é fevereiro 18 em sua casa … fazendo com que ele desmaiasse e fosse levado às pressas para o hospital. Nós contamos a história … os paramédicos foram chamados naquela manhã por volta das 2 da manhã depois que alguém o encontrou.

Lago também nos diz isso … “Pedimos privacidade para sua família durante este momento difícil e eles desejam agradecer as centenas de mensagens de orações e apoio que foram recebidas. Este tem sido um momento difícil para eles.”

Considerando que este pode ser o capítulo final de Tom, é uma chance de examinar seu legado… enquanto está envolvido em controvérsias – também reflete uma carreira estimada no cinema e no showbiz. Sizemore foi uma estrela do rock na década de 1990 e tem muitos papéis memoráveis ​​em seu currículo.