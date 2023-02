A controversa fita de sexo de jogador internacional da Inglaterra mostra-o sendo filmado com a esposa de um amigo

Joe Westerman, um homem de 33 anos Castleford Tigersrúgbi jogador, foi filmado fazendo sexo na rua com a esposa de um amigo.

“Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar sinceramente com minha família e amigos por minhas ações”, disse Westerman em um comunicado. “Também gostaria de pedir desculpas aos torcedores, patrocinadores, funcionários e diretores do Castleford Tigers, bem como aos meus companheiros de equipe.

“Gostaria de estender este pedido de desculpas ao jogo da liga de rugby e percebi que preciso trabalhar em minha tomada de decisão em relação ao álcool.”

A fita de sexo de rua do jogador da Super League, que tem duas internacionalizações pela Inglaterra, viralizou nas redes sociais e pode-se ouvir um transeunte perguntando “Posso tentar?”.

Westerman suspenso pelo Castleford Tigers

Depois que a fita de sexo apareceu, Catleford multou Westerman, ordenou que ele prestasse serviços comunitários por consumo de álcool e, de acordo com uma fonte citada pelo The Sun: “Ele foi suspenso. O vídeo é horrível.”

Polêmica fita de sexo de rua de jogador internacional da Inglaterra

A reação da esposa de Joe Westerman

A esposa de Joe Westerman, Lauren, foi ao Twitter para negar que a mulher no vídeo fosse ela.

“Posso deixar bem claro que essa (a mulher do vídeo) não sou eu? Temos três filhos, um deles com quase 15 anos, e ela não precisa ver coisas assim nas redes sociais!” compartilhou Lauren, que se casou com Westerman em 2014, no Twitter.

No Daily Mail, Lauren reconheceu que “ainda não falei com Joe” e “eu só queria que isso nunca tivesse acontecido. Pobres filhos meus!”.