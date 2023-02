A Corrida Espacial: vai cair na prova do ENEM!

A Corrida Espacial: esse tema é muito abordado pelas principais provas do país

O termo “Corrida Espacial” é usado para denominar a disputa pela conquista do espaço realizada entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria.

Esse tópico é EXTREMAMENTE cobrado por perguntas de geografia das mais variadas provas do país, mas principalmente naquelas de vestibulares e da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio..

Dessa forma, para que você consiga estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje preparou um resumo com aquilo que você precisa saber sobre a Corrida Espacial. Vamos conferir!

A Corrida Espacial: definição

A Corrida Espacial aconteceu entre os anos de 1957 e 1975 e foi marcada pela disputa entre os Estados Unidos e a URSS pela conquista do espaço. Cada uma das duas potências almejava o desenvolvimento científico para conquistar o espaço.

Além do grande avanço científico dos dois países na época, outro fator merece destaque: a expedição à lua. Organizada pelos Estados Unidos, a expedição responsável por levar o homem até a Lua foi um marco na história recente do mundo.

A Corrida Espacial: contexto

A Guerra Fria, conflito político-ideológico que marcou o mundo entre 1947 e 1991, foi caracterizado por grandes acontecimentos. Iniciada após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Corrida foi protagonizada pelos Estados Unidos, a grande potência mundial, e a URSS, a potência do bloco comunista.

Os dois países buscavam um rápido avanço científico para desenvolver as tecnologias que poderiam dominar o espaço. Assim, os dois países investiram milhões em educação e em ciência.

A Corrida Espacial: acontecimentos

Dentre os principais acontecimentos da corrida espacial, podemos mencionar:

Lançamento do primeiro satélite em órbita, o Sputnik 1. O satélite foi lançado pelos soviéticos, funcionou na órbita terrestre por 22 dias.

O primeiro ser vivo a ser enviado para o espaço foi a cadela Laika, também enviada pelos soviéticos.

A criação da NASA pelos Estados Unidos, em 1958;

O primeiro homem no espaço, Yuri Alekeseyevich Gagarin, foi enviado pela URSS em 1961;

A chegada do homem à Lua em 1969 por meio do Programa Apollo, criado pelos EUA.