A dança sensual de Ivana Knoll que tomou conta das redes sociais

Cuando uma Copa do Mundo é comemorada há muitas coisas ao seu redor que sempre serão lembradas, além, obviamente, do time que ergueu o troféu. Por exemplo, em 2010, ano da África do Sul e edição em que Iker Casillas conseguiu erguer a preciosa Taça, foi Larissa Riquelme que cativou o mundo.

Na Copa do Mundo de 2022, foi modelo croata Ivana Knoll que ocupou o centro do palco. Sua vestimenta e sua beleza ao ir aos estádios, aliadas ao excelente desempenho de sua seleção (terceira colocada), fizeram Knoll um dos destaques do Catar e alguém que recebeu muita atenção.

A fama vem das redes sociais

No passado, as celebridades eram feitas de uma maneira diferente, agora o poder das mídias sociais é um grande impulso para esse tipo de personagem e o poder de obter visibilidade em todo o planeta.

Uma Copa do Mundo pode mudar a vida de um jogador de futebol e, neste caso, IvanaA vida de Gianni deu uma volta de 180 graus. Desde suas aparições na Copa do Mundo, sua conta no Instagram cresceu para 3,5 milhões de seguidores. Agora, ela mostra sua vida cheia de luxo cercada por celebridades e jogadores de futebol.

Agora, a croata lançou um vídeo sensual dançando nas ruas de Londres, onde foi curtir um Arsenal jogo. Nesta passagem pela capital inglesa, a modelo aproveitou a viagem para visitar os locais mais emblemáticos da cidade, onde tem mostrado os seus looks deslumbrantes.

Como esperado, o vídeo rapidamente se tornou viral e em poucos minutos teve mais de 100.000 curtidas e uma infinidade de comentários de todos os tipos.