A dançarina Olivia Dunne faz pedido ousado em último vídeo

Olivia Dunne compartilhou outro vídeo para provocar os fãs no TikTok. Vestindo um vestido preto deslumbrante e saltos altos brilhantes, a ginasta da LSU está segurando um buquê de rosas e brancas.

Ela legendou seu último post usando apenas duas palavras: “Seja meu”, com centenas de seguidores respondendo depois que o clipe se tornou viral.

“O que você está fazendo?” ela pergunta no vídeo.

“Se você quer ficar comigo, é só pedir.

“Eu direi que sim.”

Dunne também compartilhou algumas fotos no Instagram para comemorar o Dia dos Namorados.

“Ele me ama… ele não me ama”, ela legendou seu post.

O famoso atleta está se recuperando de uma lesão na perna. No fim de semana, ela comemorou “Galentine’s” com a companheira de equipe da LSU Alyona Shchennikova, também posando com sua amiga Elena Arenas.

Dunne tornou-se um dos influenciadores mais famosos dos Estados Unidos. Ela tem três milhões de seguidores no Instagram e 6,6 milhões de seguidores no Tik Tok.

Ao lançar um perfil TikTok e ganhar seguidores rapidamente, por seus vídeos de ginástica, mas também de sua vida pessoal, Olivia Dunne tem ganhado muito dinheiro, aproveitando ao máximo uma mudança nas regras da NCAA.

Acredita-se que Olivia Dunne ganhou mais compensação do que qualquer outro atleta universitário nos EUA em 2022.