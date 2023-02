A decisão de aposentadoria de Tom Brady teria ocorrido depois que ele conversou com Gisele Bündchen

Mpessoas maduras tendem a manter contato mesmo após o divórcio, especialmente se houver filhos envolvidos no relacionamento. Tom Brady e Gisele Bündchen estão provando que são ótimos pais, mantendo sua amizade, apesar de não serem mais casados. Cada decisão Tom Brady faz a partir de agora está orientado a fazer o melhor para oferecer a seus filhos a melhor vida possível. As pessoas ficarão surpresas ao saber que a última decisão de aposentadoria veio depois de falar com sua ex-esposa sobre isso.

De acordo com um relatório recente da Semanal dos EUA, Tom Brady consultou sua decisão final com Gisele Bündchen e então fez seu anúncio. O QB tinha muitas opções na mesa, poderia ter ido para pelo menos três novas franquias no NFL ou permaneceu em tampa. Mas no final, ele decidiu desistir e começar sua carreira como analista esportivo no próximo ano. Mas o mais importante, ele decidiu ficar mais presente na vida de seus filhos e finalmente recuperar todo aquele tempo perdido quando brincava no NFL.

Gisele Bündchen influenciou a decisão de Tom Brady?

Não está claro se Tom Brady tomou essa decisão com o objetivo final de voltar a ficar com Gisele Bündchen. Mas este relatório de Semanal dos EUA sugere que a decisão surgiu de uma sensação familiar. Talvez Tom Brady não volte mais com Gisele, mas pelo menos pode alimentar o relacionamento com seus filhos com algumas lembranças inesquecíveis. Para Tom Brady, Gisele continua sendo uma das pessoas mais importantes de sua vida e ele confia nela para falar sobre escolhas fundamentais na vida. O ex-casal mantém relações cordiais pelo bem dos filhos.