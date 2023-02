A decisão drástica de Selena Gomez de se afastar das redes sociais por um tempo

Selena Gomez recentemente se tornou a mulher mais seguida no Instagram: um total de 386 milhões de pessoas esperavam por suas postagens. Eles eram. Porque, nas últimas horas, a cantora e atriz decidiu deixar todas as suas redes sociais e não esclareceu quando voltará a estar ativa nelas. Na verdade, também não está descartado que ela nunca mais volte.

Ela mesma se encarregou de comunicar esta decisão surpreendente: “Vou dar um tempo nas redes sociais porque tudo isso está ficando um pouco absurdo. Tenho 30 anos e já estou velho demais para isso. Mas eu amo todos vocês e vejo vocês mais cedo ou mais tarde. Vou dar um tempo nisso tudo”, disse ela.

Selena Gomez diz que discutir sua saúde mental no doc ‘Selena Gomez: My Mind & Me’ é aterrorizante

Controvérsias recentes envolvendo Selena Gomez

A última polêmica em que ela se envolveu veio depois de sua defesa do colega cantor Taylor Swift. Hailey Bieber foi vista engasgando ao ouvir seu nome e Selena Gomez não pôde deixar de responder: “Sinto muito, Taylor Swift é minha melhor amiga e ela continua sendo uma das maiores no jogo.”

Depois disso, Selena Gomez postou um TikTok ao vivo para comentar sobre sua decisão de fazer uma pausa nas mídias sociais

‘Não sou eu’ – Selena Gomez

“Eu amo quem eu sou, não me importo se sou grande, se não for, não me importo. Eu amo quem eu sou”, disse ela antes de explicar que não postaria em suas redes sociais. perfis de mídia. Ela precisa de uma pausa e considera que é hora de fazer isso.

Problemas de peso para Selena Gomez?

Além disso, Selena Gomez também foi criticada por alguns por seu ganho de peso mostrado no Globos dourados. Ela não se importou e disse então que havia engordado um pouco porque se divertia nas férias.

De qualquer forma, parece claro que uma pessoa com 386 milhões de seguidores mal tem dias tranquilos e decidiu se afastar do barulho gerado por essas plataformas.