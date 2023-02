A enterrada monstruosa de DK Metcalf derruba a casa no jogo All-Star Celebrity

Nreceptor FL DK Metcalf mostrou sua força física mais uma vez com a forma mais impressionante de abrir o placar no Celebridade All-Star da NBA jogo.

O Seahawks treinador estrelado Dwayne Wade orgulhoso com uma jam monstruosa de uma mão que colocou a multidão do Vivint Arena de pé.

Mais de uma enterrada no jogo NBA Celebrity All-Star

Vestindo o mesmo número 14 que ele usa na NFL, Metcalf ganhou a separação de seus rivais de celebridades em uma fuga. Com apenas Diamond DeShields esquerda, a estrela da WNBA toma uma decisão inteligente e sai do caminho. DK então inicia a enterrada a vários metros do aro, batendo com uma mão.

A multidão em Salt Lake City aplaudiram quando o jogo teve um início explosivo. Metcalf voltou a fazê-lo na segunda parte, com um embate ainda mais impressionante desde a linha de fundo.

Metcalf mergulhou no mesmo dia do vídeo viral de captura de salto vertical

DK Metcalf iguala seu salto vertical na experiência Fast Twitch Super Bowl LVII na quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 em Phoenix.

DK Metcalf já estava em alta no dia anterior à sua grande enterrada no jogo All-Star Celebrity. Um vídeo do fenômeno Seahawks dando um salto incrível circulou online com os fãs perguntando: é real?

O vídeo viral de DK Metcalf fez as pessoas perguntarem: é real?@DailySnark

Ninguém duvida das proezas físicas de DK Metcalf, mas dado que o vídeo faz parte de um Gatorade campanha, é provável que tenha sido editado digitalmente.

No entanto, o vídeo em que Metcalf pede uma bola alta a um arremessador misterioso e pula para cima para pegar uma bola é uma obra de arte.