A espetacular pose de biquíni de Miley Cyrus para comemorar a quebra de recordes de CONFIRA ‘Flowers’

Miley Cyrus está no topo de seu jogo em termos de sua música carreira. O melhor momento de sua vida profissional chegou com um novo álbum a ser lançado no próximo mês, além do sucesso monumental de seu último single ‘Flowers’.

Para ser preciso, a pessoa a quem a música foi endereçada era seu ex-companheiro Liam Hemsworth. Depois de anos de amor, a cantora decidiu romper o relacionamento com o ator, pois se sentia desvalorizada e lançou a música. Em uma semana onde Shakira lançou CONFIRA contra Gerard PiquéMiley Cyrus lançou ‘Flowers’, sem nenhum ataque direto, mas com um apelo ao amor próprio.

Flowers lidera as paradas mundiais

Aliás, a música já se tornou a mais tocada de sua carreira: 238 milhões de visualizações. A música lidera duas das paradas mais famosas do mundo, Pop Radio e Billboard Hot 100. Um mês após o sucesso de ‘Flowers’, Cyrus comemorou com uma pose espetacular em um biquíni histórico.

O maiô tem uma história por trás dele, já que uma supermodelo o tornou popular na televisão na década de 1970. Cyrus é apaixonado por itens de colecionador. No videoclipe de ‘Flowers’, a artista usou um vestido metálico com capuz, confeccionado pela Saint Laurent em 1992.

Este é o biquíni usado por Miley Cyrus

O biquíni é da mesma década e foi usado por Pamela Anderson em 1997, no lendário show ‘Baywatch’. É um maiô vermelho de duas peças, a parte de cima com top bandeau e a parte de baixo com bandeau e fivela. O design foi de Tom Ford para a Gucci em 1997.

Numa das duas imagens publicadas pela cantora, surge uma antevisão do seu próximo álbum, ‘Endless Summer vacation’, que será lançado a 10 de março.

“Estou dirigindo pela cidade em uma velha Mercedes surrada e você acha que sou louco. Talvez você esteja certo”, dizia a legenda da foto.