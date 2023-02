A estranha visita de Bill Gates a restaurante na Espanha: ele pediu um refrigerante e foi embora

Oma das anedotas que passaram despercebidas durante Jordi CruzA visita de ‘Planeta Calleja’ relaciona-se intimamente com o magnata e co-fundador da Microsoft, Bill Gates. O bilionário protagonizou uma estranha ocorrência no restaurante ABaC, do qual o chef catalão e juiz do ‘Masterchef’ é o protagonista, como foi dito a Jesus Calleja.

Durante uma das conversas entre os dois, um detalhe surpreendeu a apresentadora. De acordo com Jordi Cruzteve a honra de receber Bill Gates em seu restaurante, que possui três estrelas Michelin.

Numa das visitas do norte-americano de 67 anos à cidade de Barcelona, ​​quis passar pela ABaC, embora a sua estadia tenha sido muito surreal.

A ordem de Bill Gates indignou Jordi Cruz

Depois de garantir que ele fechou o restaurante para Portões, Jordi Cruz revelou as surpresas que preparou: “Tínhamos preparado os melhores pratos para ele comer”.

No entanto, ao chegar ao local, o empresário fez algo que não agradou em nada o chef catalão. “Ele pediu um refrigerante diet e saiu”, explicou.

O movimento, é claro, indignado Jordi Cruz e seus trabalhadores, que não aceitaram nenhuma reserva além da de Bill Gates para que nada o incomodasse naquele dia.

“Você acha que tem que fechar um lugar legal para vir tomar um refrigerante?”, questionou o chef. Jesus Calleja não acreditou no que acabara de ouvir e o catalão não pôde fazer senão confirmar a sua perplexidade: “É verdade, nada, zero”.

Por fim, o juiz do Masterchef resolveu a questão com uma reflexão bastante contundente sobre a experiência e sua opinião sobre Bill Gates: “Há pessoas que têm dinheiro, que estão um pouco fartas de tudo e dão menos valor”.