A estrela de ‘All American’, Bre Z, chama a morte do personagem de Taye Diggs de triste

“All American” é enviado de Taye Diggs ‘ personagem titular foi um choque para muitos, com alguns expressando séria raiva online … mas colega de elenco de longa data, Bre Z está desvendando o significado por trás da perda do treinador Baker – e por que seu personagem ainda não foi expulso.

Recebemos Bre Z, conhecido por interpretar Coop na série CW, em H. Lorenzo na WeHo terça-feira … dizendo que há uma equipe de roteiristas incrível por trás do programa, e a perda do treinador Baker abrirá ainda mais ótimas postagens de narrativa -morte.

Os fãs online ficaram FURIOSOS com a perda do personagem de Taye – com alguns chamando a morte de prematura e sem sentido … alguns até inundaram os comentários do IG de Taye com grande preocupação.