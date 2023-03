A estrela de Love Is Blind SK Alagbada quebra o silêncio sobre acusações de infidelidade

Restrela de reality show “SK” segurança civil quebrou o silêncio sobre as acusações de infidelidade feitas contra ele por várias mulheres, incluindo sua ex-noiva Corvo Rossem um TikTok vídeo que se tornou viral no ano passado.

Em entrevista com revista pessoas na segunda-feira, o “O amor é cego” A estrela admitiu que “não estava orgulhoso” de como tratou Ross, mas afirmou que nunca a traiu fisicamente.

Alagbada, que vem de uma família polígama, afirmou que não estava namorando ninguém quando ele e Ross decidiram entrar em um relacionamento sério e exclusivo.

Ele também disse que os casos mencionados nos vídeos do TikTok aconteceram no início de 2022, depois que o casal cancelou o primeiro noivado em julho de 2021 e antes de reatar o romance na primavera de 2022.

Alagbada nega acusações de trapaça e afirma que flings aconteceram após a separação com Raven Ross

Cidadão admitiu ainda ter uma conversa inadequada com outra mulher em setembro de 2022, mas disse que não levou à infidelidade física.

Enquanto negava as acusações nas redes sociais, Alagbada revelou que planejava confessar ross antes da notícia estourar. Ele disse que se arrepende de não ter tido aquelas conversas difíceis com ela e leva responsabilidade total por que seu relacionamento fracassou.

Ele se desculpou pela mágoa e constrangimento que causou a Ross e disse que está refletindo sobre seu comportamento.

Enquanto isso, Ross seguiu em frente e está namorando alguém novo. Ela disse recentemente Pessoas que ela vê um futuro com ela homem misterioso e acredita que ficará noiva este ano. Alagbada não expressou nada além de votos de felicidades para a ex-noiva e achou “muito interessante” que ela já tivesse se mudado.

O vídeos do tiktok em questão mostrava várias mulheres acusando Alagbada de trair Ross. As acusações causaram rebuliço nas redes sociais, com muitos fãs do reality show expressando sua decepção e repulsa com o comportamento dele.