A estrela do Alabama, Brandon Miller, tem o jogo de 41 pontos mais alto da carreira em meio a escândalo envolvendo companheiro de equipe

Dapesar de enfrentar desinformações e rumores nos últimos dias relacionados ao assassinato cometido por seu companheiro de equipe Darius Milesestrela do Alabama Brandon Miller entrou em quadra no jogo desta noite e teve uma atuação marcante ao marcar 41 pontos em 43 minutos de jogo.

Com esta, que foi a melhor atuação de sua carreira, o Alabama Crimson Tide conseguiu uma vitória na prorrogação por 78-76 sobre o Gamecocks da Carolina do Sul na noite de quarta-feira em Columbia. O resto da equipe só conseguiu somar 37 pontos.

A vitória permitiu ao Alabama (24–4, 14–1 SEC) manter sua posição no topo da classificação da SEC, liderando o Texas A&M por apenas um jogo. Os Gamecocks (10-18, 3-12 SEC) fizeram um esforço louvável, levando o Crimson Tide ao limite, com várias oportunidades para garantir a vitória.

Miller recebe apoio do Crimson Tide

A Universidade do Alabama disse na quarta-feira que o artilheiro Brandon Miller continua sendo um “membro ativo” do Crimson Tide, número 2 do ranking, e não é considerado suspeito de um tiroteio fatal ocorrido perto do campus no mês passado. Um advogado do jogador disse que seu cliente nunca manuseou a arma que os oficiais dizem estar envolvida no tiroteio.

“Com base em todas as informações que recebemos, Brandon Miller não é considerado suspeito neste caso, apenas uma testemunha cooperativa”, disse a universidade em um comunicado divulgado poucas horas antes do jogo do Alabama contra a Carolina do Sul.

“A declaração de hoje do advogado de Brandon adiciona contexto adicional que a Universidade considerou como parte de sua revisão dos fatos. Com base em todos os fatos que reunimos, Brandon continua sendo um membro ativo da equipe.”