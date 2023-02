A estrela do Cowboys, RB Zeke Elliott, deve receber um grande corte salarial ou ser dispensado, por relatório

Tele Dallas Cowboys o ataque tem sido um dos melhores dos últimos anos, especialmente desde o back running back Tony Pollard brilhou de forma mais eficaz do que o titular Ezequiel Elliot.

Zeke, que foi levado na 4ª rodada em 2016, foi Dak Prescottparceiro do Cowboys no ataque dos Cowboys, mas sua produção nos últimos anos deixou muito a desejar.

No início do sábado, um relatório da NFL Insider Matt Lombardo observou que os Cowboys vão pedir a Elliott um grande corte salarial para 2023 e, caso ele não aceite, a equipe o deixará ir.

Com a explosão de Pollard, que se tornará um agente livre em março, os Cowboys encontraram um running back mais explosivo, rápido e eficiente do que Elliott, cuja produção diminuiu ao longo dos anos. É por isso que eles precisam de espaço no teto salarial, para que possam oferecer a Pollard um bom contrato e mantê-lo com eles.

Torcedores do Dallas concordam com a decisão

Um dos torcedores mais complexos da NFL no que diz respeito ao relacionamento com o time é o Cowboys, cujos torcedores reagiram rapidamente à notícia de que Zeke poderia deixar o time.

“Parece bom”, disse um. “Sua produção nos últimos anos exige um grande corte salarial, aquele tanque de gasolina está vazio. Se ele não pegar, tchau, porque a recompensa é fortemente inclinada para o lado do risco”, disse outro, enquanto um terceiro foi inflexível: “Espero que sim.”

Desde 2016, os números de Elliott nunca mais foram os mesmos com os Cowboys, então o surgimento de Pollard fez Jerry Jones e sua família pensarem em cortar o salário de Zele ou deixá-lo ir.

Estas foram as estatísticas de Ezekiel Elliott desde que chegou ao Cowboys em 2016:

2016: 1.631 jardas, 15 TDs.

1.631 jardas, 15 TDs. 2017: 983 jardas, 7 touchdowns

983 jardas, 7 touchdowns 2018: 1.434 jardas, 6 touchdowns.

1.434 jardas, 6 touchdowns. 2019: 1.357 jardas, 12 touchdowns

1.357 jardas, 12 touchdowns 2020: 979 jardas, 6 TD

979 jardas, 6 TD 2021: 1.002 jardas, 10 TDs

1.002 jardas, 10 TDs 2022: 876 jardas, 12 TD

Elliott está saindo de sua pior temporada como profissional, e em duas das últimas três campanhas ele só superou 1.000 jardas uma vez, então parece que seus dias com os Cowboys estão contados.