A estrela do tênis Alexander Bublik destrói 3 raquetes em um colapso selvagem no meio da partida

estrela do tênis Alexandre Bublik absolutamente perdeu a cabeça durante uma partida esta semana – destruindo TRÊS de suas raquetes em uma explosão selvagem que foi capturada em vídeo.

O acesso de raiva épico aconteceu no terceiro set da partida do Bublik no Open Sud de France em Montpellier contra Grégoire Barrère … quando ele estragou tudo sobre a maneira como ele estava jogando.