A Excelente Notícia que a SERASA deu aos brasileiros nesta semana

A Serasa lançou uma novidade que permite aos cidadãos brasileiros negativados limparem seu nome obtendo descontos de até 90%. O número de pessoas com dívidas no país é bem alto, portanto, espera-se que haja uma grande procura pelos serviços, visto que a empresa possui 156 organizações e instituições parceiras.

Todavia, é uma grande oportunidade para o consumidor, visto que ele poderá quitar suas dívidas facilmente e com grandes reduções no total a ser pago. A Serasa oferece em alguns períodos a oportunidade de essas pessoas quitarem e regularizarem todos os seus débitos, até mesmo de forma online.

Os mutirões da Serasa oferecem inúmeros descontos, de acordo com as empresas e instituições parceiras. É uma ótima chance de limpar o nome e se livrar das dívidas e o melhor, é muito fácil de participar. Com os descontos, pessoas que estavam atoladas em dívidas podem garantir seu pagamento facilitado.

O fato é que o órgão de proteção ao crédito oferece uma série de condições especiais aos consumidores negativados. Desse modo, os cidadãos conseguem quitar as contas atrasadas em poucos minutos, utilizando o seu site. Através do Serasa Limpa Nome isso é feito rapidamente.

Serasa Limpa Nome

A Serasa é um órgão que tem ajudado milhões de pessoas todos os anos a quitarem suas dívidas, oferecendo diversas oportunidades, junto às suas empresas parceiras. Através da plataforma disponibilizada, é possível negociar as dívidas em atraso, conseguindo descontos de até 90%.

Existem também várias opções de parcelamento, o que facilita a quitação de todas as dívidas. Estas condições especiais variam de acordo com a instituição parceira da Serasa. Portanto, é necessário pesquisar no site se a empresa está relacionada na listagem da plataforma, se tiver, ótimo, é prático e rápido pagá-las.

Analogamente, existe a possibilidade de quitar as parcelas das dívidas utilizando o Pix, no caso de a empresa parceira oferecer a oportunidade. Os acordos de parcelamentos permitem limpar o nome de maneira simples e rápida. Os negativados podem regularizar sua situação através dos aplicativos.

De fato, os apps estão disponíveis para celulares Android e iPhone, além do site da Serasa na internet. Sendo assim, é só acessá-los para fazer uma consulta sobre sua situação no órgão de proteção ao crédito. Em seguida, pode-se pagar as dívidas facilmente, sem maiores problemas relacionados.

Como consultar seu débito

Para fazer uma consulta de seu débito no site da Serasa é preciso entrar no portal utilizando um computador ou um aparelho celular. Ao entrar no site, clique em “Consultar CPF Grátis”. Em seguida, é preciso se cadastrar informando seu e-mail, depois é só ir em “Meu CPF”, e fazer a consulta.

Como quitar uma dívida na Serasa

Caso tenha alguma dívida, é possível regularizá-la entrando no site da Serasa ou baixando o aplicativo. Deve-se digitar o CPF para entrar ou se cadastrar. Uma tela mostrando as dívidas em aberto deverá aparecer. Em seguida é preciso escolher as melhores formas de pagamento, negociando os valores.

É necessário escolher as melhores condições de pagamentos e as datas dos vencimentos. Pode-se pagar à vista, parcelado, com cartão de crédito, débito ou até mesmo pagar via Pix. Pode-se gerar boletos e imprimir para pagá-los em uma lotérica ou agência bancária de forma presencial.

Como aumentar seu score

Ao negociar suas dívidas, o negativado consegue aumentar seu score na Serasa. Isso é importante para limpar o nome, possibilitando a aprovação de um cartão de crédito, ou até mesmo obter um financiamento. Com a quitação dos débitos a pessoa passa a ter uma maior chance de obter um crédito em um banco.

O cidadão passa a ter o nome limpo na praça, por isso, é indicado que se aproveite desses mutirões de pagamentos que oferecem até 90% de desconto. A Serasa afirma que para aumentar o score é essencial negociar e quitar suas dívidas. O órgão afirma que é importante ter um planejamento financeiro e controle de gastos.

Em conclusão, o cidadão pode utilizar a Serasa para obter grandes descontos e quitar todas as suas dívidas em atraso rapidamente. Ele pode utilizar o meio eletrônico através dos aplicativos e sites do órgão, ou pagar em boleto bancário em uma agência de sua instituição financeira de preferência.