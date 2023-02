A exigência da esposa de Patrick Mahomes de que nem mesmo o marido poderia fazer melhor

Tele Kansas City Chiefs derrotou o Philadelphia Eagles por uma pontuação de 38-35 para vencer Super Bowl LVIIum jogo em que o quarterback Patrick Mahomes ganhou a distinção de ser nomeado MVP. Esta realidade não foi prevista por muitos durante o intervalo da última temporada, e é por isso que muitos tiveram que retratar suas palavras.

Portanto, a esposa do mencionado duas vezes MVP do Super Bowl, Bretanha Matthewsfiel à sua personalidade, não ficou satisfeita com a vitória da equipa do marido, nem com o reconhecimento da mesma, e exigiu a todos os detratores do Chiefs um pedido de desculpas à organização que realizou esta quarta-feira o seu desfile comemorativo.

O que a esposa de Patrick Mahomes perguntou?

“Acho que muitas pessoas precisam se desculpar pelo que disseram sobre esse time no início desta temporada”, escreveu Brittany em sua conta no Twitter, incluindo emojis de riso e satisfação.

As dúvidas sobre a temporada 2022 de Kansas City começaram quando o time decidiu trocar o wide receiver Tyreek Hill para o Miami Dolphinsdeixando Mahomes sem o receptor que melhor funcionou para ele em sua carreira.

Por que as pessoas não confiavam nos chefes?

Mas também havia a questão da AFC West, que se esperava ser a divisão mais forte da NFL, com o Los Angeles Chargers e um elenco muito forte com a chegada de Khalil Mack, o Las Vegas Raiders e a aquisição do star wide receiver Davante Adams e do Denver Broncos que adicionou o quarterback Russell Wilson às suas fileiras.

Mas a realidade foi outra, Kansas City, com Mahomes, Andy Reid como treinador principal e Travis Kelce como o tight end continuou a produzir tão bem ou melhor do que nos anos anteriores e hoje, em vez de especular se eles estão se reconstruindo, a conversa mudou para se eles já são uma dinastia.