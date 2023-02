A FAA fecha temporariamente o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, sem razão dada

A FAA fechou temporariamente o espaço aéreo sobre partes do Lago Michigan – apenas o último fechamento da aviação em meio a relatos de OVNIs sendo abatidos.

A ordem foi dada domingo, com as FAA fechando o acesso aos céus… dizendo que agora está sendo usado para fins de defesa nacional. A área específica que foi bloqueada abrangia aproximadamente a água entre Green Bay e Traverse City, mais ou menos.

APENAS – Estados Unidos fecham espaço aéreo sobre partes do Lago Michigan, NOTAM declara “espaço aéreo de defesa nacional”. pic.twitter.com/XhXURmcmlX

O governo não está dizendo por que eles fecharam aquele espaço aéreo – a não ser para citar vagamente as operações do NORAD – mas em qualquer caso … eles agora suspenderam as restrições – essencialmente dizendo que tudo pode voltar ao normal novamente, sem uma explicação adequada.