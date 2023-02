A família de Britney Spears falha em encenar uma intervenção em meio a preocupações com sua vida e sanidade

Atodos aqueles anos na tutela de seu pai, Britney Spears desenvolveu uma infinidade de problemas de saúde mental que inevitavelmente afetariam sua vida a longo prazo. Agora que ela está livre dessas restrições, há uma grande preocupação em seus familiares próximos ao planejar uma possível intervenção. De acordo com TMZ, Spears tem lutado contra o abuso de substâncias e a saúde mental a um ponto em que as pessoas estão extremamente preocupadas com ela. Muitos de seus fãs continuam defendendo-a defendendo sua liberdade, mas eles não entendem que esse processo de cura leva algum tempo.

Britney Spears ainda precisa do tratamento adequado para administrar todas as dores que sofreu e os traumas que desenvolveu durante a tutela. De acordo com TMZ, seus amigos mais próximos e familiares estão realmente preocupados com sua vida, pois ficam cada vez mais alarmados com seu comportamento errático. Das fotos nuas que ela posta Instagram para completamente excluindo sua conta por capricho. TMZ também relata que Britney tem tomado remédios que a “excitam” e confirmaram que suas fontes acreditam que Spears está “perdendo o controle” com mais regularidade.

Conto de advertência de Michael Jackson para Britney Spears

Voltar quando Michael Jackson morreu de overdose de pílula, o falecido ‘Rei do pop‘ também estava exibindo um comportamento errático que era mais estranho do que o normal. Como lanças, ele também foi fortemente medicado regularmente com uma droga chamada propofol, comumente conhecida como leite de amnésia. Não está claro quais tipos de drogas Britney Spears vem tomando, mas esse comportamento já deixou seus amigos, sua família e muitos de seus fãs profundamente preocupados. Todos nós sabemos como de Michael Jackson história terminou.

Na próxima terça-feira, marido Sam Asghari, seu gerente, um intervencionista e médicos estavam planejando fazer essa intervenção acontecer. O plano era levar Britney em uma casa alugada por até dois meses enquanto ela fazia tratamento médico e psicológico. Mas esse plano começou a mudar na terça-feira após Britney Spears percebeu o que estava para acontecer. O plano de intervenção foi descartado, mas Britney concordou em ir a um médico. Não está claro se esse médico era médico ou terapeuta, mas Britney o conheceu na quarta-feira. TMZ apenas relata que a visita a este médico correu bem, mas não foram revelados mais detalhes.