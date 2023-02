A festa do Super Bowl dos Chiefs continua em Las Vegas: Mahomes e Kelce mantêm o champanhe fluindo!

Tele Kansas City Chiefs mantiveram a festa depois de sua Super Bowl vitória há duas semanas, com os jogadores continuando suas comemorações em Las Vegas na noite de sexta-feira.

As estrelas do time, incluindo o quarterback Patrick Mahomes e final apertado Travis Kelce, dirigiu-se ao hotel Wynn para aproveitar as festividades.

O Boate XS no Wynn deu as boas-vindas aos jogadores com enormes letreiros de LED, bateristas e canhões de confete. Os jogadores receberam um bolo de seis andares com tema de futebol, e Kelce até borrifou uma garrafa de 6 litros de Armand de Brignac Ace of Spades Gold Brut na multidão.

Os jogadores festejaram em uma área VIP exclusiva antes de se juntarem à dupla vencedora do Grammy The Chainsmokers na cabine do DJ para continuar a celebração. O chefes a vitória no Super Bowl está chegando há muito tempo, com sua última vitória em 1970, e a vitória deste ano é apenas a segunda na história da franquia.

Mahomes foi o jogador de destaque durante o Super Bowl jogo, lançando para 286 jardas e dois touchdowns, levando seu time a uma vitória de 31-20 sobre o São Francisco 49ers. Ele foi nomeado o jogo Jogador mais valioso, consolidando seu lugar como um dos melhores zagueiros da liga.

Kelce também foi um jogador importante durante o jogo do Super Bowl, recebendo seis passes para 43 jardas, incluindo um touchdown crucial no quarto período que ajudou a selar a vitória de seu time. Seu desempenho lhe rendeu uma vaga no time All-Pro, reconhecendo-o como um dos melhores jogadores da liga.

O Vitória dos Chiefs no Super Bowl foi comemorado não apenas pelo time, mas também por seus torcedores, que compareceram em peso ao desfile da vitória do time em Kansas City. O desfile atraiu cerca de um milhão de pessoas às ruas da cidade, mostrando o quanto essa vitória significa para a comunidade.

Os chefes de Kansas City festejam muito

Durante a celebração selvagem da equipe em Las Vegas, Travis Kelce pegou o microfone para se dirigir à multidão com ingressos esgotados, instando-os a continuar a festa. “Escute, eu sei que estamos comemorando uma coisa, mas todos aqui estão comemorando alguma coisa. Vamos levar isso ao máximo”, disse ele.

Segundo relatos, a equipe festejou até por volta das 3h30 da manhã de sábado antes de deixar a boate. No início da noite, eles jantaram no exclusivo Dalila restaurante dentro do hotel antes de ir para XS.

O Wynn tornou-se um destino popular para NFL jogadores, com algumas das craques dos gramados dos Chiefs também visitando a boate na semana passada. Justin Reid, Tommy Townsend, Melvin Gordon, Josh Williams, Zayne Andersone Sr. Águia estavam entre os jogadores vistos no XS.

Nesta semana, a festa continuou como JuJu Smith-Schuster, Skyy Moore, Marquez Valdes-Scantling, Ihmir Smith-Marsette, Jody Fortson, Isiah Pachecoe Gordon se juntou a Mahomes e Kelce no local.

As comemorações dos Chiefs acontecem duas semanas após a vitória do time no Super Bowl sobre o Philadelphia Eaglesjogo em que saiu vitorioso com um placar de 38 a 35 no Estádio da Fazenda Estadual no Arizona. A turnê da equipe os levou a Las Vegas, e parece que as comemorações não mostram sinais de desaceleração tão cedo.