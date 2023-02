A filha de Tom Brady, Vivian, o convence a adicionar dois novos membros à família

Nai isso Tom Brady é um homem solteiro, ele está procurando novas maneiras de passar mais tempo com seus três filhos. Ele tem uma filha que conseguiu expor seu lado mais carinhoso pela vida, especificamente pelos animais. Tom e seus filhos foram fotografados frequentando abrigos de animais como parte de suas atividades, mas isso apenas levou a dois novos membros dentro de Tom Brady família. Estamos falando de um casal de bebês siamês gatos que o ex-QB carregou neste fim de semana em suas histórias no Instagram.

Poucas informações foram compartilhadas por Tom, além de aceitar que sua filha tinha algo a ver com os novos colegas de quarto de seu pai. Não sabemos se os gatinhos são machos ou fêmeas, tudo o que sabemos é a raça aparente e de qual animal shalter eles pegaram os dois bichinhos. Isso pode significar que Tom Brady vai lentamente começar a se tornar um amante de gatos louco porque ter dois gatos é uma grande responsabilidade. Mesmo que filha Vivian provavelmente passará muito tempo com eles, Tom é quem tem que acordar todas as manhãs com os dois gatinhos.

Os gatinhos de Tom Brady já têm nomes?

Como dissemos, não há mais informações além da história que compartilhamos acima destas linhas. No entanto, existem algumas pistas de onde eles conseguiram esses gatinhos. Sabemos que eles vieram de uma organização chamada Sociedade Humanitária de Tampa Bay. uma mulher chamada Ashley Bragg Ryan compartilhou sua história de como ela passou todo o NFL temporada cuidando de animais ao lado de Tom Brady e seus filhos como voluntários. As pessoas não sabem que Tom Brady realmente se ofereceu para ajudar neste abrigo de animais durante toda a temporada de futebol que acabou de terminar ao lado de seus filhos. Esses dois gatinhos vieram desse abrigo.